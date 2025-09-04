「ずっしり重たい加重ブランケット」に本当に安眠効果はあるのか？
安眠グッズの一種として、一般的なブランケットよりも重たい「加重ブランケット」という製品が存在しています。加重ブランケットのメーカーはリラックス効果などをアピールしているのですが、本当に加重ブランケットに効果があるのかについてバーミンガム・シティ大学で健康心理学について研究しているクレイグ・ジャクソン教授が解説しています。
Do weighted blankets work for anxiety? Here’s what the evidence shows
https://theconversation.com/do-weighted-blankets-work-for-anxiety-heres-what-the-evidence-shows-263591
加重ブランケットはブランケットの内部にガラスビーズなどのおもりを詰め込んだ製品で、製品によっては10kgほどの重さになることもあります。加重ブランケットは日本でも安眠グッズとして広まりつつ、多様な製品が市販されています。中には重さを選べるものも存在し、以下の製品は「4.5kg」「5.5kg」「7kg」「9kg」といったように複数の重さがラインナップされています。
Amazon｜YnM ウェイトブランケット 加重ブランケット 152*203センチ9キロ 体重範囲 60-86キロ 重い布団 ブランケット 綿100% 洗える…｜ブランケット・毛布 オンライン通販
加重ブランケットのメーカーやインフルエンサーは「適度な重さがリラックス効果を生む」「一定の圧迫感を与えることでより良い睡眠効果を生む」といった効果をアピールしています。実際に精神科の患者を対象にした研究などでは加重ブランケットの効果が確かめられているのですが、ジャクソン教授は「科学とマーケティングには相違点がある」と指摘し、健常者に対する加重ブランケットの効果に疑問を呈しています。
in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1o_hf
