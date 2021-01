TikTokが「リバースエンジニアリングされたAndroidアプリのソースコード」の削除をGitHubに申請

・関連記事

TikTokが「ユーザーの許可なく他アプリで入力したテキストを盗み読む仕様」を変更 - GIGAZINE



TikTokを解析した結果から「TikTokが複数の法令違反を犯している」と報じられる - GIGAZINE



TikTokのAndroid版アプリはポリシーに違反してMACアドレスを1年以上にわたって収集していたことが明らかに - GIGAZINE



TikTokによるユーザーデータの収集は一体どこが問題とされているのか? - GIGAZINE



TikTokが15歳以下のユーザーを「非公開アカウント」に変更&動画のダウンロードも不可に - GIGAZINE



トランプ政権によるTikTok禁止措置に対して連邦地裁が一時差し止め命令 - GIGAZINE



2021年01月18日 11時43分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.