ロシアのGoogleこと「Yandex」の40GB超のGitリポジトリが漏えい

これは海外掲示板のHacker Newsでも話題になっています。 Tell HN: Whole Yandex Git repository leaked | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=34525936 影響を受けるサービスとしては以下が挙げられています。

・関連記事

情報漏えいの被害額が過去最高を記録、コスト増のツケは消費者に - GIGAZINE



Microsoftの設定ミスで2.4TBもの機密データが公開されていた、111カ国の6万5000もの企業が影響を受けた可能性 - GIGAZINE



Twitterから漏えいした6億件の個人情報は「Twitterの脆弱性を悪用して取得されたものではない」とTwitterが主張 - GIGAZINE



世界有数のモバイルキャリア「T-Mobile」から約3700万件の顧客データが盗まれる - GIGAZINE



IntelやMicrosoftがロシアへのソフトウェア配信規制の一部をこっそり解除か - GIGAZINE



2023年01月26日 11時40分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.