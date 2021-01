無料でブラウザからユーザー登録なしでビデオ通話が始められる「Rally Video」レビュー

・関連記事

無料でオープンソースなブラウザだけで動くビデオ会議システム「OpenVidu」レビュー、PC&スマホで使えてAWSへの構築も簡単 - GIGAZINE



無料でPC画面やウェブカメラの映像を録画・配信できるChrome拡張機能「Vimeo Record」レビュー - GIGAZINE



リモートなのに「隣でおしゃべり」しているかのように疑似空間で会話を楽しめる「Calla」レビュー - GIGAZINE



無料でビデオ会議・カレンダー・メッセージ・強力な権限管理機能を備えた「Apache OpenMeetings」レビュー - GIGAZINE



ZoomやMicrosoft Teamsなどビデオ会議ツールの安全性をまとめたレポートをNSAが発表 - GIGAZINE



無料でオンラインゲーム感覚で仮想の街に集まってそのままビデオ会議ができる「Gather」レビュー - GIGAZINE



無料で同時1000人・最長6時間のオンライン会議ができる「FreeConferenceCall.com」は専用アプリなしでも音声・ビデオ通話に参加できるリモートワークの強力な味方 - GIGAZINE

2021年01月16日 15時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.