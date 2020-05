無料でSNSなどの複数アカウントに1つのブラウザで同時ログインできる拡張機能「SessionBox」

「TRY IT FOR FREE」をクリックすると……

TwitterやFacebookといったSNSで、複数のアカウントを作成して用途に合わせてアカウントを使い分けているという人も多いはず。しかし、同一のブラウザから別々のアカウントにログインすることはできないため、複数のブラウザを使い分けたり、プライベートブラウジングモードを駆使したりしなければならず、面倒なものです。そんな時に役立つのが無料の拡張機能「 SessionBox 」で、お気に入りのウェブサイトに同時に複数アカウントでログインすることが可能になります。 SessionBox - Multi login https://sessionbox.io/discover Chrome版の拡張機能は以下からインストールできます。なお、SessionBoxの拡張機能はFirefox版とOpera版もありますが、Firefox版は記事作成時点ではインストールに失敗してしまいました。 SessionBox - Free multi login to any website - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/sessionbox-free-multi-log/megbklhjamjbcafknkgmokldgolkdfig

・関連記事

複数のメールアカウントを使い分け&さまざまなメールサービスを一括管理できる「Shift」を使ってみた - GIGAZINE



無料でPCでも複数のTwitterアカウントを簡単に切り替えられるChrome拡張機能「Twitcher」 - GIGAZINE



複数のメールアカウントやSNSでのカスタマーサポートをGmail上で一括運用できるChrome拡張機能「Deskun」を使ってみた - GIGAZINE



無料でも複数メンバーによるウェブアカウント共有を可能にする「OneLogin」 - GIGAZINE



サポート終了したTweetDeckの感覚で使えるマルチアカウント対応Twitterクライアント「Tweeten」 - GIGAZINE



2020年05月13日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.