18兆円超の資金を半導体製造に投入する共同宣言にEU加盟国が署名

半導体設計および製造エコシステムにおけるヨーロッパの地位を確立するための大きな推進力として、17のEU加盟国が「次世代の信頼できる低電力組み込みプロセッサ」および「高度なプロセス技術の開発」に協力することを約束する共同宣言に署名しました。この共同宣言は、半導体製造における プロセスルール が「2nm」に到達するまで続くこととなり、署名したEU加盟国は今後2~3年で最大1450億ユーロ(約18兆円)の資金を半導体製造に投入することとなります。 EU Signs €145bn Declaration to Develop Next Gen Processors and 2nm Technology - EE Times Europe https://www.eetimes.eu/eu-signs-e145bn-declaration-to-develop-next-gen-processors-and-2nm-technology/

2021年01月05日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

