衛星を用いた量子鍵配送技術を実現するため欧州宇宙機関が技術実証衛星「Eagle-1」を2024年に打ち上げへ

ネットワークの安全性をさらに高める「量子鍵配送(QKD)技術」の実現可能性実証のため、欧州宇宙機関(ESA)が2024年に衛星「Eagle-1」を打ち上げる方針を明らかにしました。Eagle-1は3年かけて、軌道上での検証を行うことになっています。 ESA - Quantum encryption to boost European autonomy https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Quantum_encryption_to_boost_European_autonomy Europe plans to launch a quantum encryption satellite in 2024 | Space https://www.space.com/europe-quantum-encryption-satellite-planned QKD技術は、量子力学の原理を利用して、ネットワークを盗み見ようとする試みをただちに検出可能な方法で 暗号鍵 を配布する技術。Eagle-1はヨーロッパとして初の衛星ベースのQKDシステムで、より安全な通信ネットワークにつながる可能性を秘めています。

2022年10月17日 12時46分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

