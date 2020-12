2020年12月28日 11時40分 ソフトウェア

「Epic Games Launcherを起動しているだけでAMD RyzenのCPU温度が上昇する」という指摘



「Epic Gamesが開発するゲームランチャー『Epic Games Launcher』を起動していると、AMDのRyzen CPUの温度が上昇する」と指摘する声が複数上がっています。報告によれば、ゲームを実行していなくても、Epic Games Launcherがバックグラウンドで起動しているだけでCPUの負荷が増加しており、「Epic Games Launcherが裏でデータ収集をしているからではないか」と推測されています



PSA: Disabling Epic Games Launcher lowered my 5800X idle temps from 50C to 37C : Amd

https://www.reddit.com/r/Amd/comments/kjzojd/psa_disabling_epic_games_launcher_lowered_my/



Epic Games Launcher For Windows Caught Spiking Ryzen CPU Temps, Phoning Home Even When Idle | HotHardware

https://hothardware.com/news/epic-games-shenanigans-with-cpus



Epic Games Launcher makes AMD Ryzen CPUs run hotter even without any game running - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/epic-games-launcher-makes-amd-ryzen-cpus-run-hotter-even-without-any-game-running



掲示板サイトのRedditに2020年12月26日に投稿された内容によれば、アイドル中のAMD Ryzen 7 5800XのCPU温度が50度を超えていたので、Epic Games Launcherをシャットダウンしたところ、37℃まで下がったとのこと。Redditには、ほかにもEpic Games Launcherを起動すると「バッテリー寿命が8時間から4時間にまで減った」「CPU負荷が10%ほど上がった」「アイドル中のCPU温度が40℃前後から50℃まで上がった」という報告が上がっていました。



そこで、IT系ニュースサイトのHot Hardwareが、実際に水冷式のRyzen 9 5950X+NVIDIA GeForce RTX 3080環境下でCPU温度を測定しながらEpic Games Launcherを起動する実験を行いました。以下がEpic Games Launcherを起動しない状態でのアイドル時。CPU温度は34.35℃、CPUの消費電力は10.564Wとなっています。





しかし、Epic Games Launcherを起動すると、CPU温度は58.54℃に上昇し、CPUの消費電力も44.409Wに増加しています。





CPUの使用状況を観察すると、起動前(画像上)と比較すると、バックグラウンドでの起動(画像下)の状態だとCPUの使用率が上昇しており、一部コア上では処理が続いている模様。





Hot Hardwareは、SteamとGOG.comのゲームランチャーでも試したそうですが、ロード時にCPU温度が一瞬上昇したことはあったものの、その後は温度が下がっていったとのこと。しかし、Epic Games Launcherだとアイドル温度は上昇したままで、CPUが不必要に使用されているとHot Hardwareは指摘しています。



そして、Hot Hardwareの調査の結果、Epic Games Launcherは一度に5つの異なるプロセスを実行しており、22以上のサーバーに定期的にデータを送信していることがわかりました。くわえて、Epic Games Launcherに含まれる「EpicWebHelper.exe」が、「tracking-website-prod07-epic-961842049.us-east-1.elb.amazonaws.com」というURLに514KB以上のデータを送信していたことがわかりました。





データ送信はEpic Games LauncherだけではなくSteamやNVIDIA GeForce Experienxeも行っており、それ自体は不審な動きとはいえません。しかし、EpicWebHelper.exeが収集して送信したデータ量は通常の14倍以上になるのは異常だとHot Hardwareは指摘しています。なお、Epic Games Launcherが収集して送信するデータの中身については、記事作成時点では解明されていません。



Hot Hardwareは「EpicWebHelper.exeによるデータ送信がCPU負荷増加の原因かどうかは断定できませんが、我々はこのデータ収集が怪しいとみています。Epic Games Launcherを使っていない場合は停止することをお勧めします」とコメント。また、Redditでは、オープンソースで開発されるEpic Games Launcherの代替アプリ「Legendary」の使用も推奨されています。



GPU関連のニュースを扱うVideocarz.comは「Epic Games Launcherの代わりにGOG Galaxyにゲームをリンクさせることをおすすめします。GOG Galaxyはゲームランチャーを自動的にシャットダウンする機能が組み込まれています」と述べています。