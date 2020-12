「花嫁衣装は白いウェディングドレスが定番」という常識はいつからできたのか？

結婚式で花嫁が着るウェディングドレスは、近年はピンクやブルー、イエローなどさまざまな色のドレスが登場していますが、白いドレスが一般的となっています。なぜウェディングドレスは白色であることが当たり前になったのか、その歴史についてオハイオ州立大学とコロンバス大学で非常勤講師を務めるモーリス・シェニー氏が解説しています。 Why do brides wear white? https://theconversation.com/why-do-brides-wear-white-144395 そもそも花嫁がウェディングドレスを着るという慣習のルーツは、およそ2500年前の 共和政ローマ にさかのぼるとのこと。当時の女性は10代前半に結婚するのが当たり前で、新郎新婦両方がローマ市民であるか、「コンビウム」と呼ばれる特別な許可がなければローマでは結婚が許されず、恋愛結婚ではなく家族間の合意に基づいて婚約が交わされていました。 花嫁は白いチュニックを着て、 ヘラクレスの結び目 でしっかり腰帯を巻き、オレンジ色のベールと靴を履いて花婿がやってくるのを待っていたそうです。 また、共和政ローマの時代には、白という色に「純潔」という意味を見いだす文化はすでに共有されており、かまどの女神で処女神である ウェスタ に仕えた ウェスタの処女 は純潔を30年間守る誓いを立て、常に白い服を着用していたことがわかっています。

・関連記事

脂肪を隠すのではなく強調していくスタイルの新たなファッション現る - GIGAZINE



アメリカ宇宙軍が発表した「新しい軍服」のデザインにネットから総ツッコミ - GIGAZINE



「世界で最も醜い色」は何のために生み出されたのか? - GIGAZINE



「監視カメラの画像認識をだます服」をハッカー兼ファッションデザイナーが発表 - GIGAZINE



お尻の生地が派手に破れたジーンズがトレンドに - GIGAZINE



平昌冬季五輪の開会式でアメリカ代表が着ていたジャケットには最先端の防寒機能が備わっている - GIGAZINE



「理想的な女性の体形」とは何なのか? - GIGAZINE

2020年12月26日 09時00分00秒 in デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.