なぜ「アリババ」や「テンセント」のような中国企業はスパイ活動を支援しているのか

2017年、中国の人民解放軍のメンバーがアメリカ最大の信用会社のひとつである「Equifax」をハッキングし、アメリカ最大の信用会社のひとつである「Equifax」をハッキングし、「Equifax」をハッキングし、およそ1億4500万人のアメリカ人の個人情報を取得したとして話題になりました。この出来事から米中間での貿易戦争が加速していき、それに伴いインターネットを介した諜報活動も激しくなっていきます。中国による諜報活動にはアリババなどの中国企業が深く関わっていると頻繁に報じられているのですが、その理由を Foreign Policy が解説しています。 How China's Tech Giants Like Alibaba, Tencent, and Baidu Aid Spy Agencies https://foreignpolicy.com/2020/12/23/china-tech-giants-process-stolen-data-spy-agencies/ 中国の産業はある程度は常に中国政府の監視下に置かれています。これらの起源は非常にあいまいですが、近年政府と企業の関係はますます深まっているとアメリカ当局の人間は述べています。

2020年12月25日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1p_kr

