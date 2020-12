CIAやNSAの元職員が語る中国との情報戦争の経緯とは？

中国政府とつながるハッカー集団が日本企業を標的に大規模なハッキング攻撃を仕掛けている ことが報告されたり、中国が アメリカの携帯電話を追跡していた 疑惑が浮上したりと、中国による各国へのサイバー攻撃は大きな問題となっています。サイバーセキュリティに関するライターのザック・ドーフンマン氏は アメリカ国家安全保障局(NSA) や 中央情報局(CIA) の元職員に聞き取り調査を行い、中国がサイバー攻撃に力を入れることになった経緯を解説しています。 China's Secret War for U.S. Data Blew American Spies' Cover https://foreignpolicy.com/2020/12/21/china-stolen-us-data-exposed-cia-operatives-spy-networks/ 2000年代にアメリカが中国の機密情報を入手する主な手段は、官僚に対して賄賂を渡すことでした。当時はほとんどの官僚が賄賂を受け取っており、賄賂を受け取っていない官僚の方が怪しまれるほどだったとのこと。賄賂の額は官僚が持つ情報によって変わり、特に重大な情報を持つ官僚には数億円にのぼる賄賂が支払われていました。官僚から得た情報によって、アメリカは中国の機密情報を常に詳細に把握することができました。

2020年12月22日 19時00分00秒 in メモ, セキュリティ, Posted by log1o_hf

