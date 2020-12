2020年12月21日 10時45分 ハードウェア

Microsoftが独自設計のArmプロセッサをサーバー向けあるいはSurface向けに開発中か



アメリカ大手経済メディアのBloombergが、Microsoftがデータセンター向け、あるいはSurfaceシリーズ向けに、Armアーキテクチャで設計された独自チップを開発していると報じています。



Armアーキテクチャを採用したチップは、すでにAppleやAmazonで独自開発が行われています。Appleは独自開発の「M1」チップを搭載したMacを発売しました。



また、AmazonはAmazon Web Services(AWS)向けのArmベースプロセッサ「Graviton 2」を開発。AWS EC2のM6gインスタンスなどで、すでにこのGraviton 2を利用できます。



BloombergはMicrosoftの従業員からの証言として、Microsoftがデータセンター向けのArmプロセッサの開発を進めており、同時にモバイルPCであるSurface向けArmプロセッサの開発を模索しているとのこと。Bloombergはデータセンター向けArmプロセッサの開発は「可能性が高い」とみています。



サーバー向けのプロセッサには、IntelのXeonシリーズが多く採用されており、市場シェアはおよそ90%だとのこと。しかし、一部のXeonプロセッサは非常に価格が高く、1基を導入するのに軽自動車が変えてしまうほどの費用がかかってしまうとのこと。





また、Microsoftはすでに一部のSurface PCで、Qualcommが開発するArmベースプロセッサを採用しています。2020年10月には、Armアーキテクチャを採用したMicrosoft SQ2プロセッサを搭載したSurface Pro Xが発表されたのにあわせて、Arm版Windows 10にx64エミュレーション機能が追加されました。



すでにArmプロセッサ搭載モデルが発表されている上にArm版Windows 10も対応が進んでいることから、MicrosoftがSurface向けにArmプロセッサの開発を進める可能性は十分あると考えられます。



MicrosoftとArmは,MicrosoftがArmベースのプロセッサを開発しているかどうかについて、直接的なコメントは拒否しましたが、Microsoftの広報担当者であるフランク・ショウ氏は「シリコンはテクノロジーの基盤を形成するものです。私たちは設計・製造・ツールなどの分野で独自の機能に投資を行い、さまざまなチッププロバイダーとのパートナーシップを促進および強化しています」と、Armプロセッサの開発を暗にほのめかすような声明を発表しました。