座る・立つ・寝るに対応したワーキングチェア「Altwork Station」の開発者が語る複雑な設計とは？

座る・立つに加えて寝そべった状態での作業を可能にするワーキングチェア「 Altwork Station 」は、2015年に登場して以降多くの注目を集めており、Altwork Stationを参考に寝っ転がったまま作業できる「 レイダウンデスクデスク 」を自作した人物が現れるほど話題となりました。そんな「Altwork Station」を開発した「 altwok 」がその設計の複雑さを解説しています。 The Complexity of Building a Lie-Down Workstation | Altwork https://altwork.com/blogs/news/the-complexity-of-building-a-lie-down-workstation altwokは「Altwork Station」の数々の機能の中から、ヘッドレストの設計について解説しています。「Altwork Station」のヘッドレストは、背もたれのリクライニングに合わせて自動で位置を調整し、常に適切な位置で頭を支えることができます。立った姿勢から寝そべった状態まで多様な姿勢に対応する「Altwork Station」ではヘッドレストの位置調節機能はとても重要で、5段階のプロトタイプを経て改善を積み重ねながら開発したとのこと。

2020年12月13日 18時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

