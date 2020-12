世界最大級のビジネス特化SNS「LinkedIn」の抱える数々の問題点とは？

・関連記事

LinkedInの広告は詐欺ボットや誤クリックで費用が不必要にかさむという主張 - GIGAZINE



LinkedInで「職を失いました」と投稿すると何が起こるのか - GIGAZINE



SNSを使って職を得る方法 - GIGAZINE



Twitterで「いいね」をクリックしただけで勤務先のホテルを解雇されてしまった男性 - GIGAZINE

2020年12月08日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.