2020年01月09日 17時00分 ソフトウェア

出会い系アプリを使えば本当に異性とセックスできるのか?

by Tumisu



マッチングアプリの「Tinder」はユーザーの顔写真と位置情報を使ってマッチングを行い、デートの相手を見つける出会い系アプリで、全世界190カ国で5700万人以上が利用しているといわれています。そんなTinderを使うことで「本当に異性と出会うチャンスは増えるのか?」をテーマにした研究論文が発表されました。



Hook, Line and Sinker: Do Tinder Matches and Meet Ups Lead to One-Night Stands? | SpringerLink

https://link.springer.com/article/10.1007/s40806-019-00222-z



Study suggests Tinder is not very effective for acquiring new sexual partners

https://www.psypost.org/2020/01/study-suggests-tinder-is-not-very-effective-for-acquiring-new-sexual-partners-55135



研究を行ったノルウェー科学技術大学の学生であるErnst Botnen氏は「性的戦略の個人差にTinderがどれだけの影響を与えるのか」に疑問を抱き、Tinderを使っている、あるいはTinderを過去に使っていたノルウェーの大学生269人を対象に調査を行いました。なお、被験者の38%が男性、62%が女性だったとのこと。



その結果、「Tinderを使って異性と出会い、セックスに至ったことがある」と報告したのは54人で、およそ81%がTinderを使っても異性と1度も肉体関係に発展しなかったことが判明。Tinderがきっかけで異性とセックスしたことがある被験者のうち、半数以上が「1度しか経験したことがない」と回答しており、2回以上経験したことがあるのは全被験者の4%でした。



by Amy Truter



さらに、Tinderがきっかけで異性とセックスしたことがある人は、Tinderを使わなくても1晩限りの関係で異性と出会った経験がある場合が多かったことがわかりました。また、Tinderを使ったことのある被験者は社会性が比較的高く、特に男性はカジュアルなセックスライフを好む傾向が強く見られたとのこと。



このことから、研究チームは「Tinderを使っているかどうか」ではなく、「短期間で束縛されない肉体関係を受け入れているかどうか」が出会いを成功させる鍵になっていると推測しています。研究チームは、2018年に行われた研究でも同様の結果が示されたと報告しています。



ノルウェー科学技術大学の研究チームは今回の研究結果から、Tinderユーザーが異性とセックスするためには平均で約57回のマッチングが必要だと算出。論文著者の1人であるTrond Viggo Grøntvedt氏は「新しいセックスパートナーと出会いたい場合、大部分の人にとってTinderは効果的ではないことが示唆されました。ほとんどの人は異性とデートするためには何度もマッチングを重ねる必要があり、1回のセックスのためには何度もデートを重ねる必要があります」と論じています。



by J H



Grøntvedt氏は今回の研究について、「ジェンダー意識の高い平等主義社会からデータを収集しましたが、この結果は他の社会や非西洋文化圏には適用できず、簡単に一般化できない可能性があります」と注意を促しながらも、「今回はデートアプリをよく使う若い世代を中心に調査を行いましたが、デジタル機器に慣れていないであろう40代以降の中年層を対象に同様の研究を行いたいと考えています」と述べました。