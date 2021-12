2021年12月05日 21時00分 メモ

広大なネットの海で注目を浴び・評価され・成長し続けるために知っておくべきこととは?



SNSを始めとするテクノロジーの進化により、企業に属さず自分の力で稼ぐことが容易になりました。一方で、誰もが自分の意見を発信することができるインターネットの世界で「目立つ」ことは至難の技と言えます。どうすれば人々の注目を浴び、人から評価され、自身も成長していけるのかを、リーダーシップコーチでありコミュニケーションコンサルタントのMichael Thompson氏が解説しています。



How to Quietly Get People’s Attention in a Noisy World | by Michael Thompson | SIMPLE | Medium

https://medium.com/simple-pub/how-to-quitely-get-peoples-attention-in-a-noisy-world-794f25ec3217



◆他の人が言わなさそうなことを考える





19世紀の奇術師、ハリー・フーディーニは人々の注目を集めるために新聞社の向かいにあるビルから飛び降りるという芸当をやってのけましたが、19世紀と21世紀では事情が異なります。インターネットの世界には無数の記事が公開されており、その中で注目を集めるためにはフーディーニとは違った手法が必要です。



例えばThompson氏はビジネス特化型SNS・LinkedInのプロフィールを書くときに、目立つ方法として「仕事について書かないこと」をアドバイスされたそうです。この衝撃的なアドバイスに従ったThompson氏のプロフィール欄の1行目には「2人のイケてる男の子を同じくらいイケてる女性と作った共同作成者」と書かれています。自分の職歴を公開することが目的のLinkedInのプロフィール欄は「創設者」「クリエイター」という言葉であふれており、その中で目立つためには「他の人と違った切り口」が必要だったわけです。「自分の発するメッセージで遊ぶこと」がカギであり、うまくいけばたった1つの文章で何千人から注目されることも可能となります。



◆小さなことでも正しいことを確実に行う





今日において、多くの人が「迅速に行動すること」を重視し、何かを手に入れようとしています。しかし、そのような人の中で目立つためには逆に「ゆっくりと、正しいステップを確実に実行すること」が重要になるとThompson氏。



例えばThompson氏はリーダーシップやコミュニケーションの専門家であって不動産投資に明るい人物ではないにもかかわらず、「不動産市場についての記事を書いてみませんか」とメッセージを受け取ったことがあるそうです。これはメッセージを送った人物がスピードを重視するあまりThompson氏についてしっかり知ろうとせず、注意を怠ったため。人からの評価を築くためには「他人の時間を無駄にしないこと」が重要ですが、これは過小評価されがちだとThompson氏は指摘しています。「基本に精通し、ささいなことを正しく実行することが、大きな成功につながる」とのこと。



◆勇気をもって会話する





たいていの人は「難しい会話」を避ける傾向にありますが、仕事において目立つためには、「多くの人がしないこと」つまり「難しい会話を避けないこと」が効力を発揮します。



「自分を批評する人々と面することに居心地の悪さを感じても、積極的にやりとりすること」「直接的な物言いをする人々を周りに置くこと」「他の人とは違うことをする人と接することを」などを心がける必要があります。これは痛みを伴いますが、自分の成長を促進し、周囲の人もその成長に気づくようになるとのこと。



◆逆境を前向きに考える





当然のことながら、自分のことを第一に考える人は好かれません。何か悪いことが起こった時にすぐに自己防衛を試みるのではなく、関係者一人ひとりに「大丈夫か?」と声をかけるべき。その後に、「これから私たちが行うべき正しい最初のステップは何か?」と尋ねることができるよう、自分を訓練します。



多くの人がカリスマ性を重視しています。たとえ人がいないところでは悲鳴を上げていても、問題が起こった時にまず上記の2つの対応を取れるかどうかで、「自己規律を持った前向きな人」と評価されるかが決まります。



◆「弱点」に正直であること





「小さな傷について正直であること」は、提供するものの価値を高めます。



Thompson氏は吃音に悩んでいたという過去を持つコミュニケーションコーチです。「吃音がある」という点でThompson氏を「コミュニケーションコーチとして不適である」とみなす人もいますが、それはそれで問題ないとのこと。自分の弱点を明らかにすることで、提供するものの「真の姿」を理解し、それでも価値を認めてくれる人々が現れます。





欠点のない完璧なものは世の中に存在せず、誰しもがそれを理解しています。欠点を隠したり、それについて謝罪したりしないようにしましょう。



◆人助けを惜しまないこと





Thompson氏ばリーダーシップコーチになった瞬間、「人を成功させることが仕事なのだから、あなたのキャリアから成功はなくなる」と言われたそうです。



しかし、多くの人のリーダーシップコーチを務める中で、Thompson氏は「人のキャリアが後退する理由は、その人が誰かの助けになったことではなく、成功の味に酔うことだ」と気づいたとのこと。このことからThompson氏は、「人からの注目を集めるためには、寛大になる必要があります。有望な人がいれば危険を犯してもアドバイスをし、人々の成長から目を離さず、惜しみなく賞賛し、信頼を示してください。他人のやることリストを記憶にとどめることは、『助けになろうとすること』を習慣づけるのに役立ちます」と述べました。