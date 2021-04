「Facebookは中高年男性のSNS」「若者向けのTikTokになぜか40代男性が多い」など日本のSNSの統計データを可視化するとこうなる

Twitter・LINE・Facebookなど、日本では日常的にさまざまなSNSが利用されていますが、各SNSごとに利用するユーザー層の違いが存在します。どのような年齢層・性別の人が各SNSを使っているのかというデータを可視化したグラフが公開されており、その内容が非常に興味深いものとなっています。 Top Japanese Social Media Apps: Demographics of 7 Major Apps in 2020 https://edamamejapan.com/japanese-social-media/ このデータは、海外企業の日本でのビジネス拡大を助けるマーケティング会社・ edamame Japan が公開したもの。YouTube・LINE・Twitter・Facebook・Instagram・TikTok・LinkedInなど7つのSNSのユーザー数をグラフにしたものが以下で、日本ではYouTubeとLINEがほかのプラットフォームと差を付けてユーザー数が多いことがわかります。

2021年04月07日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

