2020年11月27日 17時00分 動画

発酵した梨を食べたリスが酔っ払う姿がかわいすぎると話題に



アメリカ・ミネソタ州に住む女性が、冷蔵庫で見つかった古い梨を野生のリスに与えた際のムービーが公開され、酔っ払ったようなしぐさの愛らしさやコミカルさから注目を集めています。



Squirrel gets drunk after eating fermented pears outside Minnesota woman's home

https://www.fox9.com/news/squirrel-gets-drunk-after-eating-fermented-pears-outside-minnesota-womans-home



Feeling nutty! Squirrel gets drunk while eating fermented pears left outside a home in Minnesota | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8979493/Feeling-nutty-Squirrel-gets-drunk-eating-fermented-pears-left-outside-home-Minnesota.html



梨で酔っ払うリスの映像は、以下から見ることができます。



Drunk squirrel, because...2020. - YouTube





ムービーを再生すると、リスがボウルに入ったエサにありついている様子が映し出されますが……





だんだんと体が傾いていきます。





「おっとっと」とばかりにボウルに手をつくリス。





それでも、まるで酒で酔っ払った人が船をこいでいるかのように、繰り返し体が前後してしまっています。





リスはその後、思い出したかのように再びエサを食べ始めました。





ミネソタ州在住のキャスリーン・モーロックさんが投稿したこの映像は、記事作成時点で72万回再生されているほか、Twitterに転載されたショートバージョンが203万回も再生されるなど、インターネット上で話題となっています。





モーロックさんによると、このリスはモーロックさん宅の庭によく訪れるリスの1匹だとのこと。冷蔵庫の掃除中に古い梨を発見したモーロックさんが、梨をリスに与えても問題ないか調べてからそれを庭に置いてみたところ、モーロックさんが「リル・レッド」と名付けたこのリスがおかしな動作をしているのを発見されました。





それを見たモーロックさんは、「ああ、あの梨は古すぎてアルコール発酵してしまったんだ」と思い、急いで梨を捨てたとのこと。なお、ボウルには梨以外にもコーンや種などの普通のエサも入っていて、ムービーの終わりでリル・レッドが口に詰めていたのも梨ではなく普通のエサでした。



リル・レッドが発酵した梨で酔っ払った映像には、体を反らせる様子から「まるで映画のマトリックスみたい」というコメントや……





「森がぐるぐるしてる……。どうやっておうちに帰ろうかな」とリスのセリフを代弁するかのようなコメントが寄せられていました。





またTwitterでは、経緯を知らなかったTwitterユーザーが「ひょっとして、非常に危険な人獣共通感染症のアライグマ回虫にやられてしまっているのかも」と心配するツイートをしていましたが、リスが古い梨を食べて酔っ払っていたことを知って胸をなで下ろしていました。





モーロックさんも、フラフラしていたリル・レッドを心配しましたが、冒頭のムービーが撮影された翌日の朝にリル・レッドは再び元気な姿を見せ、それ以来毎日モーロックさんの庭を訪れているそうです。



イギリスのタブロイド紙・Daily Mailの取材を受けたモーロックさんは、リル・レッドについて「彼は『しらふの自分』を取り戻して、毎日のように庭のエサ置き場にやって来ています」と話しました。



なお、モーロックさんは自宅で「ハムレット」という名の豚も飼っており、モーロックさんのYouTubeチャンネル・PiggyGirl2010にアクセスすると、子豚のハムレットがおそるおそる階段を降りる様子などのムービーを見ることが可能です。



Hamlet the Mini Pig - Goes Down the Stairs - YouTube