2024年01月11日 06時00分 生き物

「野生のネズミが勝手に机を片づけるムービー」が撮影される



イギリスで活動する野生動物写真家のロドニー・ホルブルック氏が「野生のネズミが夜間に作業台を片づけてくれる様子」を撮影することに成功しました。ホルブルック氏の家では、ほぼ毎晩ネズミが作業台を片づけてくれるそうです。



Mouse secretly filmed tidying man’s shed every night | Animals | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2024/jan/07/mouse-secretly-filmed-tidying-mans-shed-every-night



Mouse filmed tidying up man's shed every night - BBC News

https://www.bbc.com/news/uk-wales-67902966



ホルブルック氏によると、ある日を境に作業台の上に散らかした物が勝手に箱の中に戻されるようになったとのこと。ホルブルック氏が暗視カメラを仕掛けて夜間の作業台周辺を撮影した結果、作業台を片づけていたのは野生のネズミだったことが判明しました。





ホルブルック氏が撮影した「ネズミが作業台を片づけるムービー」が以下。



Mouse filmed tidying up man's shed every night - YouTube





作業台に置かれた容器の上にネズミがいます。





洗濯ばさみを容器の中に運ぶネズミ。





ヒモもスルスルと容器の中に引き込みます。





長い棒もひょいひょい運びます。





ホルブルック氏によるとネズミによる片づけはほぼ毎晩、約2カ月にわたって続いているとのこと。ホルブルック氏は「彼が片づけてくれることが分かっているので、今ではもう、自分で片づける気はありません」と語っています。



なお、「ネズミによる片づけ」が撮影されたのはこれが初めてではありません。2019年には同じくイギリスでネズミによる片付けの様子が撮影されて話題となっていました。



403万回も再生された「散らかっていた机の上が毎晩勝手に整理される怪現象」の正体を捉えたムービー - GIGAZINE