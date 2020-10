Appleが「自社製検索エンジン」の開発を急ピッチで進めているという報道

・関連記事

AppleがGoogle検索から独自の検索エンジンに乗り換える可能性が指摘される - GIGAZINE



Googleは独禁法に違反しているのか?という問題の本質を詳細に解説するとこうなる - GIGAZINE



独占禁止法違反で捜査されているGoogleに対して政府が「Chromeの売却」を命令する可能性が浮上 - GIGAZINE



日本の公正取引委員会が「Google・Apple・Facebook・AmazonをアメリカやEUと共に厳しく監視する」と表明 - GIGAZINE



2020年10月29日 11時15分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.