2023年09月29日 11時03分 ネットサービス

Microsoftは検索エンジンのBingをAppleに売却することを検討していた



AppleのMacやiPhoneでは、デフォルトの検索エンジンがGoogleに設定されています。これはGoogleが毎年高額のライセンス料を支払っているためですが、Googleの競合相手であるMicrosoftも自社の検索サービスである「Bing」の採用をAppleと交渉していたといわれています。そして、Microsoftが2020年頃にBingそのものをAppleに売却することを検討していたと、アメリカ経済紙のBloombergが報じました。



匿名の関係者がBloombergに語ったところによると、Microsoftの幹部はBing買収の可能性についてAppleと話し合うため、Appleのサービス部門責任者であるエディ・キュー氏と面会したとのこと。ただし、この協議はあくまでも探りを入れる段階で、話はそのまま発展しなかったそうです。



MicrosoftがBingを立ち上げたのは2009年で、この時点ですでにGoogleは検索エンジン市場を支配していました。GoogleがAppleと最初に検索エンジンの協定を結んだのは2002年で、GoogleはiPhoneのデフォルト検索エンジンであり続けるためにライセンス料として年間150億ドル(約2兆2500億円)から200億ドル(約3兆円)を支払っているといわれています。



連邦取引委員会(FTC)はGoogleを反トラスト法(独占禁止法)に違反しているとして提訴しており、「GoogleがBingやYahoo!などの検索エンジンを締め出し、イノベーションを阻害している」と非難しています。



2023年9月27日にワシントンD.C.の連邦裁判所で行われた裁判の中で、Microsoftの広告・ウェブサービス部門責任者であるミハイル・パラヒン氏は「AppleはMacやiPhoneのデフォルト検索エンジンにGoogleを採用しており、これをBingに置き換えることに決して本気ではありませんでした。しかし、Googleからより高いライセンス料を引き出すための『交渉の切り札』として、Bingを採用する可能性を残していました」と証言しました。





実際、Safariでのデフォルト検索エンジンはずっとGoogleでしたが、Siriによるウェブ検索やiPhone・Macでの「Spotlight」検索は2017年までBingを使っていました。



Apple側は「Bingが品質と機能の面でGoogleと競争できるレベルかどうかについては懸念を抱いていた」と主張しており、キュー氏も裁判の中で「当時、Googleに代わる有効な検索エンジンはなかった」と証言しています。



