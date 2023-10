AppleはDuckDuckGoをSafariのデフォルト検索エンジンに採用することを検討していた

Apple considered ditching Google for DuckDuckGo in Safari’s private mode | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/apple-considered-ditching-google-for-duckduckgo-in-safaris-private-mode/

Google検索の反トラスト法(独占禁止法)違反を巡る 裁判 の中で、DuckDuckGoのガブリエル・ワインバーグCEOとAppleの機械学習・AI戦略担当シニアヴァイスプレジデントであるジョン・ジャナンドレア氏の証言から、AppleがSafariのデフォルト検索エンジンにDuckDuckGoの採用を検討していたことが明らかとなりました。 Apple (AAPL) Considered Switch Search Engine From Google to DuckDuckGo - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-04/apple-considered-switch-to-search-engine-duckduckgo-from-google

2023年10月06日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

