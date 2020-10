滅亡目前の地球で宇宙船との交信を試み続けるジョージ・クルーニー主演・監督の「ミッドナイト・スカイ」予告編公開

・関連記事

世界の終わりが到来して文明が失われた時に生き残るサバイバル術で最も重要なこととは? - GIGAZINE



人類滅亡までの残り時間を示す「世界終末時計」、滅亡まで「あと3分」のまま変わらず - GIGAZINE



世界の終わりに備えたデザイン性重視のサバイバルキット「JUST IN CASE」 - GIGAZINE



新型コロナウイルス以上の「人類滅亡の危機」は起こりうるという警告 - GIGAZINE



これが世界の終わりだ、全世界が崩壊する終末を映像化した「2012」高画質予告編登場 - GIGAZINE

2020年10月28日 20時00分00秒 in 動画, Posted by logq_fa

