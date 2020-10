Nintendo Switchで大量の殺人ディスクから逃げながら無限に死を繰り返して探索するアクション「Disc Room」レビュー

木星軌道上に突如出現した巨大な謎の建造物で、侵入者をバラバラに切り刻むだけの非情な殺人ディスクから逃げながら、何度も死を繰り返して建造物内の探索を進めるアクションゲーム「 Disc Room 」が、Nintendo Switchで2020年10月22日から配信されました。プレイヤーの命を何度でも奪いにかかる殺人ディスクとはどんなものなのか、実際に遊んで確かめてみました。 DISC ROOM - Out Now! https://discroom.com/ Disc Roomを起動するとこんな感じ。任意のボタンを押すとスタートします。

2020年10月25日 18時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

