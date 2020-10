「論点先取」という言葉の誤用と戦うあるデザイナーの取り組み

論点先取という言葉そのものは日本では多用される言葉ではないものの、英語圏の一部地域では誤用が多いことが問題視されています。論点先取は英語で「Beg the question(BTQ)」となり、本来の「論点先取」という意味ではなく「疑問を投げかける」という意味で誤用されがちであるとのこと。これは「はぐらかす」という意味を持つ「beg」と、「生じさせる」という意味を持つ「beget」が混同された結果であるとされています。 この誤用を正すために、 BTQ誤用撲滅ウェブサイト を運営しているのがグラフィックデザイナーのパウロ・オルドベザ氏。もともとは2005年のエイプリルフールの一環としてウェブサイトを立ち上げたそうで、以下がエイプリルフール時のBTQ誤用撲滅ページです。BTQの誤用に関するデモや、BTQ誤用に罰金が科せられるといったウソの内容がまとめられています //begthequestion.info// END "BEG THE QUESTION" ABUSE NOW! http://begthequestion.info/old/

2020年10月20日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

