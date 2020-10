中世ヨーロッパの巨大なアーチ橋はどのように作られたのか？

by Paul Asman and Jill Lenoble カレル橋の詳細な建設計画や図面、使用された技術、動員された作業者の人数などの記録は残されていませんが、まずはヴルタヴァ川にいくつもの柱を建てるところから主な建設作業は始まったとみられています。

・関連記事

3Dプリンターで印刷した鋼鉄製の橋をかけようという壮大なプロジェクト「MX3D Bridge」 - GIGAZINE



500年以上前に「実現不可能」といわれたダ・ヴィンチ設計の当時世界最長の橋を3Dプリンターで再現 - GIGAZINE



世界にある10の長大な橋 - GIGAZINE



ピラミッドはナイル川の力と大規模な土木工事によって造られたことが現場監督の日記に記録されていた - GIGAZINE



わずか19日間で57階建てのビルを完成させるタイムラプスムービー - GIGAZINE



50万回以上再生されたクギを使わない日本建築の伝統技術「木組み」を受け継ぐ職人に迫るムービー - GIGAZINE



2020年10月19日 23時00分00秒 in 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.