Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」をユーザーが自分の手で分解・修理することはできるのか？

・関連記事

Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」が届いたので本当に落ちたりしないのか、使い勝手など実際に試してみた - GIGAZINE



Appleの「AirPods」はiPhoneに次ぐ新たなブームを引き起こせるか? - GIGAZINE



Appleは2019年に約6000万台のAirPodsを販売、ワイヤレスイヤホン市場の総収入の70%超を占める - GIGAZINE



なぜAppleのAirPodsは修理できないのか? - GIGAZINE



2020年10月19日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.