2020年10月15日 12時01分 映画

劇場版「鬼滅の刃」上映回数にまつわる数字まとめ、1日の回数合計は7560回でIMAX上映は1日150回以上



明日・2020年10月16日(金)から劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が公開されます。公開される映画館の数が「368館」というのは、大規模公開される映画では見かけることのある数字ですが、1日42回上映など「異例」の公開でもあるので、日本で一番上映回数の多い都道府県はどこなのか、反対に少ないところはどこなのかなど、数字をまとめていみました。



劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編公式サイト

https://kimetsu.com/anime/



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の、公開初日の上映回数の合計は7560回です。





1日あたりの最多上映回数は42回で、TOHOシネマズ新宿とTOHOシネマズららぽーと横浜での数字。40回台は他にはありません。このほか、上映回数35回までを並べると以下のようになります。



42回：TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズららぽーと横浜

39回：TOHOシネマズ流山おおたかの森、TOHOシネマズモレラ岐阜

38回：小牧コロナシネマワールド、TOHOシネマズ伊丹

37回：イオンシネマ港北ニュータウン、TOHOシネマズ甲府、T・ジョイ博多

36回：TOHOシネマズ西新井、TOHOシネマ名古屋ベイシティ、中川コロナシネマワールド

35回：広島バルト11、TOHOシネマズ熊本サクラマチ、TOHOシネマズはません、TOHOシネマズ大分わさだ



本作は47都道府県すべての映画館で公開されます。そのうち、都道府県別での1日の上映回数が最多なのは東京都で796回(35館)。以下、愛知県(626回・25館)、神奈川県(520回・22館)、千葉県(471回・22館)、大阪府(430回・18館)、埼玉県(428回・26館)、福岡県(418回・17館)となりました。



なお、IMAX上映の回数だとちょっと順位が入れ替わり、最多は東京都の48回、2位は神奈川県と千葉県の20回で、以下、大阪府(17回)、広島県(11回)、愛知県・埼玉県(8回)、宮城県(7回)と続きます。なお、初日のIMAX上映の合計回数は163回です。



上映回数が少ない方だと最小は宮崎県で17回(1館)、次いで鳥取県で21回(2館)。ほか、高知県(32回・1館)、島根県(33回・2館）、岩手県(38回・2館)となっています。ただし、9時オープン・24時閉館の映画館で2時間の作品を上映するとして、みっちりスケジュールを組んでも1日に上映できる回数は1スクリーンで6回～8回。「1日17回上映」は、決して少ない数字ではありません。



ほか、各地の映画館の上映回数を以下にまとめてみました。地域分けは公開映画館一覧にのっとりました。カッコ内は上映回に含まれるIMAXの回数を示しています。なお、2日目以降に上映回数が増減する映画館があるため、この数字が初日以降も続くわけではありません。



◆北海道：15館・236回(IMAX 5回)

札幌シネマフロンティア：21

ユナイテッド・シネマ札幌：24(5)

シネプレックス旭川：17

ディノスシネマズ旭川：18

イオンシネマ旭川駅前：15

シネマ太陽函館：14

シネマ太陽帯広：12

ディノスシネマズ室蘭：14

イオンシネマ江別：15

イオンシネマ小樽：16

イオンシネマ北見：15

イオンシネマ釧路：20

ディノスシネマズ苫小牧：19

T・ジョイ稚内：6

新千歳空港シアター：10



◆東北(6県)：25館・484回(IMAX 7回)

・青森県：4館・71回

青森コロナワールド：21

TOHOシネマズおいらせ下田：23

イオンシネマ弘前：15

シネマヴィレッジ8・イオン柏：12



・岩手県：2館・38回

フォーラム盛岡：20

イオンシネマ北上：18



・宮城県：8館・161回(IMAX 7回)

TOHOシネマズ仙台：31(7)

MOVIX仙台：19

MOVIX利府：21

109シネマズ富谷：17

イオンシネマ石巻：20

イオンシネマ名取：21

シネマ・リオーネ古川：13

ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原：19



・秋田県：2館・43回

TOHOシネマズ秋田：29

イオンシネマ大曲：14



・山形県：6館・105回

ソラリス・フォーラム山形：18

MOVIEONやまがた：16

イオンシネマ米沢：15

イオンシネマ天童：20

フォーラム東根：20

イオンシネマ三川：16



・福島県：3館・66回

イオンシネマ福島：20

郡山テアトル：16

ポレポレシネマズ いわき小名浜：30



◆関東(1都7県)：127館・2670回(IMAX 101回)

・東京都：35館・796回(IMAX 48回)

TOHOシネマズ日比谷：23(5)

TOHOシネマズ日本橋：21

TOHOシネマズ六本木ヒルズ：27

ユナイテッド・シネマアクアシティお台場：18

T・ジョイPRINCE品川：24(6)

TOHOシネマズ渋谷：23

TOHOシネマズ新宿：42(6)

新宿バルト9：31

新宿ピカデリー：22

TOHOシネマズ池袋：32

池袋HUMAXシネマズ：18

シネ・リーブル池袋：6

グランドシネマサンシャイン：23(5)

TOHOシネマズ上野：28

TOHOシネマズ錦糸町：27

イオンシネマ板橋：25

109シネマズ木場：19(4)

ユナイテッド・シネマ豊洲：14

ユナイテッド・シネマとしまえん：17(5)

T・ジョイSEIBU大泉：19

MOVIX亀有：24

シネマサンシャイン平和島：15

109シネマズ二子玉川：25(8)

TOHOシネマズ西新井：36

吉祥寺オデヲン：11

TOHOシネマズ立川立飛：31(5)

立川シネマシティ：21

TOHOシネマズ南大沢：34

TOHOシネマズ府中：32

イオンシネマ多摩センター：15

イオンシネマむさし村山：20

109シネマズグランベリーパーク：21(4)

MOVIX昭島：19

イオンシネマ シアタス調布：15

イオンシネマ日の出：18



・神奈川県：22館・520回(IMAX 20回)

TOHOシネマズららぽーと横浜：42(7)

T・ジョイ横浜：28

イオンシネマみなとみらい：22

横浜ブルク13：33(5)

ムービル：8

TOHOシネマズ上大岡：32

109シネマズ港北：12

イオンシネマ港北ニュータウン：37

TOHOシネマズ川崎：33

川崎チネチッタ：27

109シネマズ川崎：21(4)

イオンシネマ新百合ヶ丘：18

イオンシネマ茅ヶ崎：11

イオンシネマ海老名：15

TOHOシネマズ海老名：33

イオンシネマ座間：21

TOHOシネマズ小田原：31

小田原コロナシネマワールド：21

横須賀HUMAXシネマズ：21

シネプレックス平塚：16

MOVIX橋本：15

109シネマズ湘南：23(4)



・埼玉県：26館・428回(IMAX 8回)

MOVIXさいたま：26

ユナイテッド・シネマ浦和：20(4)

イオンシネマ大宮：18

イオンシネマ浦和美園：15

MOVIX川口：16

MOVIX三郷：21

イオンシネマ大井：15

TOHOシネマズららぽーと富士見：30

イオンシネマ熊谷：17

熊谷シネティアラ21：23

ユナイテッド・シネマ入間：15

ユナイテッド・シネマわかば：20

ユナイテッド・シネマ新座：18

イオンシネマ羽生：21

シネプレックス幸手：16

新所沢レッツシネパーク：10

ユナイテッド・シネマ春日部：17

イオンシネマ春日部：21

イオンシネマ越谷レイクタウン：20

こうのすシネマ：15

ユナイテッド・シネマウニクス南古谷：16

ユナイテッド・シネマ上里：17

109シネマズ菖蒲：21(4)



・千葉県：22館・471回(IMAX 20回)

京成ローザ10：18

シネプレックス幕張：16

イオンシネマ幕張新都心：21

T・ジョイ蘇我：25

シネマイクスピアリ：17

TOHOシネマズららぽーと船橋：30

TOHOシネマズ八千代緑が丘：29

TOHOシネマズ流山おおたかの森：39(7)

TOHOシネマズ市川コルトンプラザ：32

イオンシネマ市川妙典：15

シネマサンシャインユーカリが丘：16

イオンシネマ千葉ニュータウン：19

USシネマ千葉ニュータウン：22

成田HUMAXシネマズ：23(4)

旭サンモールシネマ：10

TOHOシネマズ柏：36

MOVIX柏の葉：15

ユナイテッド・シネマテラスモール松戸：25(5)

USシネマちはら台：21(4)

TOHOシネマズ市原：33

USシネマ木更津：18

イオンシネマ銚子：10



・茨城県：10館・212回(IMAX 5回)

TOHOシネマズ水戸内原：30

ユナイテッド・シネマ水戸：21

TOHOシネマズひたちなか：34

シネマサンシャイン土浦：22(5)

シネプレックスつくば：18

MOVIXつくば：18

USシネマつくば：19

USシネマパルナ稲敷：14

イオンシネマ守谷：20

イオンシネマ下妻：16



・栃木県：6館・113回

TOHOシネマズ宇都宮：30

MOVIX宇都宮：18

109シネマズ佐野：18

小山シネマハーヴェスト：15

フォーラム那須塩原：18

ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが：14



・群馬県：5館・93回

ユナイテッド・シネマ前橋：18

109シネマズ高崎：15

イオンシネマ高崎：22

イオンシネマ太田：22

MOVIX伊勢崎：16



・山梨県：1館・37回

TOHOシネマズ甲府：37



◆中部(9県)：76館・1700回(IMAX 12回)

・新潟県：7館・122回

ユナイテッド・シネマ新潟：16

イオンシネマ新潟西：20

T・ジョイ新潟万代：18

イオンシネマ新潟南：21

T・ジョイ長岡：20

イオンシネマ県央：15

J-MAXシアター：12



・長野県：7館・159回

長野グランドシネマズ：21

シネマライツ8：27

イオンシネマ松本：21

TOHOシネマズ上田：30

佐久アムシネマ：24

アイシティシネマ：15

岡谷スカラ座7：21



・富山県：3館・68回

TOHOシネマズファボーレ富山：30

J-MAXシアターとやま：12

TOHOシネマズ高岡：26



・石川県：7館・135回

ユナイテッド・シネマ金沢：19

イオンシネマ金沢：18

イオンシネマ金沢フォーラス：19

金沢コロナシネマワールド：30

イオンシネマ新小松：15

シネマサンシャインかほく：16

イオンシネマ御経塚：18



・福井県：4館・70回

テアトルサンク：14

福井コロナシネマワールド：25

鯖江アレックスシネマ：18

敦賀アレックスシネマ：13



・愛知県：25館・626回(IMAX 8回)

ミッドランドスクエアシネマ：23

TOHOシネマ名古屋ベイシティ：36

イオンシネマ名古屋茶屋：20

中川コロナシネマワールド：36

イオンシネマワンダー：20

109シネマズ名古屋：21(4)

イオンシネマ大高：20

ユナイテッド・シネマ豊橋18：24(4)

ユナイテッド・シネマ岡崎：18

イオンシネマ岡崎：24

イオンシネマ豊田KiTARA：22

小牧コロナシネマワールド：38

ミッドランドシネマ名古屋空港：20

TOHOシネマズ木曽川：32

TOHOシネマズ津島：31

豊川コロナシネマワールド：29

イオンシネマ豊川：18

安城コロナシネマワールド：26

ユナイテッド・シネマ稲城：16

TOHOシネマズ東浦：29

ユナイテッド・シネマ阿久比：22

TOHOシネマズ赤池：33

MOVIX三好：24

イオンシネマ長久手：20

イオンシネマ常滑：24



・岐阜県：5館・134回

TOHOシネマズ岐阜：32

TOHOシネマズモレラ岐阜：39

シネックスマーゴ：14

大垣コロナシネマワールド：34

イオンシネマ各務原：15



・静岡県：11館・253回(IMAX 4回)

MOVIX清水：15

シネシティザート：28

TOHOシネマズ浜松：30

TOHOシネマズサンストリート浜北：29

TOHOシネマズららぽーと磐田：34

イオンシネマ富士宮：14

シネマサンシャイン沼津：21

シネマサンシャインららぽーと沼津：21(4)

ジョイランドシネマ：16

藤枝シネ・プレーゴ：12

シネプラザサントムーン：33



・三重県：7館・133回

イオンシネマ津：18

イオンシネマ津南：21

109シネマズ四日市：16

イオンシネマ鈴鹿：19

イオンシネマ桑名：23

109シネマズ明和：16

イオンシネマ東員：20



◆近畿(2府4県)：51館・1063回(IMAX 27回)

・大阪府：18館・430回(IMAX 17回)

TOHOシネマズ梅田：31

梅田ブルク7：27

TOHOシネマズなんば：34(5)

あべのアポロシネマ：16

MOVIX八尾：25

高槻アレックスシネマ：23

イオンシネマ茨木：27

109シネマズ大阪エキスポシティ：21(4)

109シネマズ箕面：16(4)

イオンシネマ大日：20

イオンシネマ四條畷：25

ユナイテッド・シネマ枚方：17

TOHOシネマズくずはモール：27

TOHOシネマズ泉北：27

MOVIX堺：24

TOHOシネマズ鳳：29

ユナイテッド・シネマ岸和田：22(4)

イオンシネマりんくう泉南：19



・兵庫県：11館・224回

OSシネマズミント神戸：19

OSシネマズ神戸ハーバーランド：23

109シネマズHAT神戸：16

TOHOシネマズ西宮OS：30

MOVIXあまがさき：20

TOHOシネマズ伊丹：38

イオンシネマ明石：19

イオンシネマ三田ウッディタウン：17

イオンシネマ加古川：19

アースシネマズ姫路：15

プラット赤穂：8



・京都府：8館・175回(IMAX 5回)

TOHOシネマズ二条：32(5)

イオンシネマ京都桂川：28

MOVIX京都：18

T・ジョイ京都：33

イオンシネマ久御山：19

福知山シネマ：14

舞鶴八千代館：11

イオンシネマ高の原：20



・滋賀県：5館・78回

ユナイテッド・シネマ大津：11

彦根ビバシティシネマ：12

イオンシネマ草津：22

イオンシネマ近江八幡：15

水口アレックスシネマ：18



・奈良県：4館・80回(IMAX 5回)

TOHOシネマズ橿原：33

ユナイテッド・シネマ橿原：15

イオンシネマ西大和：14

シネマサンシャイン大和郡山：18(5)



・和歌山県：5館・76回

ジストシネマ和歌山：24

イオンシネマ和歌山：20

ジストシネマ御坊：10

ジストシネマ田辺：10

ジストシネマ南紀：12



◆中国・四国(9県)：32館・388回(IMAX 15回)

・鳥取県：2館・21回

倉吉シネマエポック：8

MOVIX日吉津：13



・島根県：2館・33回

松江東宝5：11

T・ジョイ出雲：22



・岡山県：3館・74回

TOHOシネマズ岡南：34

イオンシネマ岡山：25

MOVIX倉敷：15



・広島県：8館・194回(IMAX 11回)

TOHOシネマズ緑井：30

イオンシネマ広島：18

109シネマズ広島：15

イオンシネマ広島西風新都：20

広島バルト11：35(5)

T・ジョイ東広島：18

福山エーガル8シネマズ：24(6)

福山コロナシネマワールド：34



・山口県：4館・66回

シネマ・スクエア7：14

MOVIX周南：15

イオンシネマ防府：19

シネマサンシャイン下関：18



・徳島県：3館・46回

ufotable CINEMA：11

イオンシネマ徳島：22

シネマサンシャイン北島：13



・香川県：3館・52回

イオンシネマ高松東：16

イオンシネマ宇多津：18

イオンシネマ緑川：18



・愛媛県：6館・114回(IMAX 4回)

シネマサンシャイン衣山：19(4)

シネマサンシャイン重信：18

シネマサンシャインエミフルMASAKI：21

ユナイテッド・シネマフジグラン今治：15

イオンシネマ今治新都市：16

TOHOシネマズ新居浜：25



・高知県：1館・32回

TOHOシネマズ高知：32



◆九州・沖縄(8県)：42館・1019(IMAX 14)

・福岡県：17館・418回(IMAX 4回)

TOHOシネマズ天神・ソラリア館：13

ユナイテッド・シネマキャナルシティ13：25(4)

T・ジョイ博多：37

ユナイテッド・シネマ福岡ももち：22

シネプレックス小倉：19

T・ジョイリバーウォーク北九州：30

小倉コロナシネマワールド：30

イオンシネマ戸畑：19

T・ジョイ久留米：30

イオンシネマ大野城：15

ユナイテッド・シネマなかま16：25

TOHOシネマズ福津：33

TOHOシネマズ直方：32

ユナイテッド・シネマトリアス久山：24

イオンシネマ福岡：27

セントラルシネマ大牟田：13

イオンシネマ筑紫野：24



・佐賀県：2館・39回

イオンシネマ佐賀大和：23

109シネマズ佐賀：16



・長崎県：3館・67回

TOHOシネマズ長崎：34

ユナイテッド・シネマ長崎：18

シネボックス太陽：15



・熊本県：6館・173回

TOHOシネマズ熊本サクラマチ：35

TOHOシネマズはません：35

ユナイテッド・シネマ熊本：20

TOHOシネマズ宇城：30

TOHOシネマズ光の森：32

イオンシネマ熊本：21



・大分県：4館・108回

TOHOシネマズアミュプラザおおいた：32

TOHOシネマズ大分わさだ：35

T・ジョイパークプレイス大分：29

セントラルシネマ三光：12



・宮崎県：1館・17回

セントラルシネマ宮崎：17



・鹿児島県：4館・106回(IMAX 6回)

TOHOシネマズ与次郎：31

鹿児島ミッテ10：34(6)

天文館シネマパラダイス：21

シネマサンシャイン姶良：20



・沖縄県：5館・91回(IMAX 4回)

シネマQ：17

ミハマ7プレックス：20

シネマライカム：19

サザンプレックス：15

ユナイテッド・シネマPARCO CITY浦添：20(4)

