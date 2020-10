ウェブ版iCloudでiPhone 12のアイコンが発見されノッチが狭くなっていることが明らかに

2020年10月14日2時からAppleがスペシャルイベントを配信予定ですが、この中で発表されると目されている「iPhone 12」のアイコンが、ウェブ版のiCloud上にすでにアップロードされていることが明らかになっています。



iPhone 12 icons appear on iCloud website showcasing narrower notch [Update: new Apple TV] - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/10/12/iphone-12-icons-appear-on-icloud-website-showcasing-narrower-notch-and-more/



iPhone 12のアイコンが追加されているのに気づいたのは、Appleの最新ソフトウェアアップデートを分析しているApple Software UpdatesというTwitterアカウント。このアカウントによると、Appleは現地時間の10月12日にiCloud上に4つの新しいアイコン画像を追加しています。



Have you ever noticed those images in the iCloud or the Apple ID website? Apple has uploaded 4 images for the iPhone13,1 13,2 13,3 and 13,4. No released iPhone uses those identifiers (the SE 2 is 12,8)???? Just saying that those images are identical to the one used for the 11 Pro pic.twitter.com/7uRuuKu8aN