Cloudflareが「未来のネットワーク」を実現するNaaS「Cloudflare One」を発表

Cloudflareが2020年10月12日、新しいネットワークサービス「 Cloudflare One 」をリリースしました。Cloudflar Oneは、これまで同社が開発してきたさまざまなサービスを組み合わせ、ゼロトラストのセキュリティや多様なサービスと連携して「未来のWAN」を利用できるサービスです。 Introducing Cloudflare One https://blog.cloudflare.com/introducing-cloudflare-one/ データセンターやオフィス、遠隔のモバイル端末など、さまざまなアクセス元に対して安全に情報を提供するために、従来はアクセス元ごとにネットワーク回線やファイアウォールなどのキュリティ機能、複雑なルーティング設定を行った上で、ネットワークの「内部」に情報を集めて「外部」からのアクセスを制限するという形式がとられていました。ある「ITの街」に対し、異なる入口や移動手段を整備して、街との境界を守っていたのが従来型のネットワークだと考えるとわかりやすいです。

2020年10月13日

