Cloudflareが世界中に高品質なインターネットを届ける「Project Pangea」を発表

Cloudflareが世界中にインターネットを届けるためのプロジェクト「 Project Pangea 」を発表しました。このプロジェクトにより、各地のコミュニティがCloudflareのインターネットサービス群を無料で利用してネットワークを構築できるようになるとのことです。 Announcing Project Pangea: Helping Underserved Communities Expand Access to the Internet For Free https://blog.cloudflare.com/pangea/ Cloudflareによると、インターネットに接続されていない地域で新たにインターネットを導入しようとすると、設備面とサービス面で問題が生じるとのこと。このうち通信拠点の建設や回線の敷設といった設備面での問題点はコミュニティ内でお金を集めたり土地の所有者と交渉したりすることで比較的簡単に解決できます。しかし、 DDoS攻撃 からの防御やユーザーのプライバシー保護、パフォーマンスの向上といったサービス面での問題点は、各コミュニティの努力では解決が困難です。 そこで、Project Pangeaでは世界中のCloudflareネットワークと物理的・仮想的に接続することで通信速度の高速化を実現する「 Cloudflareネットワークインターコネクト(CNI) 」や、DDoS攻撃に対する防御機能を提供する「 Magic Transit 」、ネットワークのセキュリティを向上させる「 Magic Firewall 」といったサービスを無償提供することで、サービス面の問題点を解決します。

2021年07月27日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

