「時給80万円で2000年働いてもAmazonのCEOジェフ・ベゾスの富には追いつけない」などいかにベゾスがお金持ちなのかがよくわかるムービーが公開中

・関連記事

Amazon創業者のベゾス氏が「新しいことを始めるには誤解されることを恐れてはならない」と語る - GIGAZINE



「ジェフ・ベゾスCEOが成功した鍵は素早く決断を下す能力にある」と元Amazon従業員が語る - GIGAZINE



Amazon帝国はいかにして作られ未来をどう変えようとしているのかに迫る「Amazon Empire」予告編公開 - GIGAZINE



AmazonのCEOジェフ・ベゾスも愛する「静かな会議」はなぜ効率的なのか? - GIGAZINE



Amazonのジェフ・ベゾスCEOが1兆円超をポケットマネーから拠出して地球温暖化対策基金を設立 - GIGAZINE

2020年09月29日 16時00分00秒 in 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.