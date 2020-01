ジェフ・ベゾスCEOのiPhoneはサウジアラビア皇太子によってどのようにハッキングされたのか？

・関連記事

Amazonのジェフ・ベゾスの携帯電話から情報が抜き取られたきっかけはサウジアラビア皇太子からのメッセージだった可能性 - GIGAZINE



暗殺や脅迫を生み出した世界規模のハッキングを巡りWhatsAppがイスラエルのテクノロジー企業を提訴 - GIGAZINE



ソフトバンクの孫正義ファンドでタッグを組むサウジ皇太子が暗殺命令か、実行部隊を捉えた監視カメラのムービーも - GIGAZINE



AmazonのベゾスCEOがタブロイド誌から「セクシーなヌード写真」で脅迫されていることを告白 - GIGAZINE



ジェフ・ベゾスCEOを脅迫した出版社は2200万円で不倫の証拠を買っていた - GIGAZINE



2020年01月23日 14時01分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.