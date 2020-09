2020年9月25日のヘッドラインニュース

脱衣麻雀ゲーム「スーパーリアル麻雀」のシリーズ6作品を1つにまとめた「スーパーリアル麻雀 LOVE♥2~7!」PC版が2020年12月25日(金)に発売されます。すでにNintendo Switch版が先行して発売されていますが、PC版は「ノーモザイク」「ノー謎の光」で、これまでの家庭用移植版ではすべて見せられなかった部分もすべて見られるようになっているとのこと。





価格は特装版が税別9980円。通常版とDL版が税別7980円。特装版には1990年にリリースされたOVA2作品「かすみ・ミキ・ショー子のはじめまして」「麻雀バトルスクランブル」の復刻版DVDが付属します。



スーパーリアル麻雀 LOVE♥2~7! for PC

http://www.zerodiv.jp/srml27pc/



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)





◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

