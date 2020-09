Twitterが「トレンドになぜこれが入ったか」がわかる代表的ツイートを選択表示

Twitterのトレンドを見ると、どういった人・もの・出来事が話題になっているかがなんとなく把握できますが、中には、どういう理由でトレンドに入ってきているのかさっぱりわからないものもあります。Twitterが、こうした場合でもなぜトレンド入りしたか理由がわかるように、当該フレーズのことがつかめる代表的なツイートを抽出して取り上げるような変更を加えることを明らかにしました。



Adding More Context To Trends

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/adding-more-context-to-trends.html





以下は2020年9月2日(水)10時時点の日本のトレンドです。「RTX30」はこの日未明に行われたイベントでNVIDIAが発表した新しいビデオカードのこと。しかし、2番手の「ポケモンマスターSEX」は、何がどうなってトレンド入りすることになった語なのか、ぱっと見てもわかりません。





こういったトレンドが一体なんなのかわかるようになる、というのがTwitterの発表した新たな施策です。トレンドに関する文脈を理解するため選択的に表示されるツイートについては、アルゴリズムとキュレーションチームの双方を用いて評価が行われるとのこと。



Twitterが示した具体例は以下。「#Kpop」というハッシュタグがトレンド入りしたとき、アーティストによる新しいアルバムの発売ツイートを表示することで、トレンド入りの理由がぱっとわかるようになります。





Twitterのトレンドは、ときには悪影響を及ぼすことになります。SNSに批判的な俳優のサシャ・バロン・コーエン氏は、Twitterを「ウソと悪意のスーパースプレッダー」と表現し、トレンド機能を一時停止するよう求めています。



.@Twitter is a super-spreader of lies and hate.



Tweet @jack and tell him to pause Trending Topics before the election.



Stop disinformation.



Save democracy. #UntrendOctoberhttps://t.co/TZyjI8TC4c