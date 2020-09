2020年09月02日 11時32分 メモ

中国政府がノルウェーに「香港民主化デモの活動家にノーベル賞を与えるな」と警告



中国の王毅外交部長(外務大臣)がノルウェー訪問の中で、中国の人権活動家である劉暁波氏やダライ・ラマ法王のように、香港民主化デモの活動家にノーベル平和賞を授与すれば、両国間が緊張することになるだろうと警告しました。



China warns Norway against granting Nobel Peace Prize to Hong Kong democracy activists - The Economic Times

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-warns-norway-against-granting-nobel-peace-prize-to-hong-kong-democracy-activists/articleshow/77806393.cms



China warns Norway against Nobel Peace Prize for Hong Kong protesters | The Edge Markets

https://www.theedgemarkets.com/article/china-warns-norway-against-nobel-peace-prize-hong-kong-protesters



王外交部長は、 この15年で初めてノルウェーの首都オスロを訪れた中国の外務大臣とのことで、アメリカ・中国間の緊張を受けて、中国への支援を求めてEU諸国を外遊している最中でした。





ノルウェーのイネ・エリクセン・スールアイデ外務大臣との会談後、王外交部長はメディアから「香港民主化デモの活動家にノーベル平和賞が授与された場合、どのように反応しますか」と質問され「私が言えるのは1つだけです。過去、現在、そしてこれからも、中国はノーベル平和賞を使って何者かが中国の内政に干渉することを断固拒否します」「このことに関して、中国は岩のような堅固さです。私たちはノーベル平和賞が政治化されるのを見たくありません」とコメント。



また、ノルウェーと中国との関係について、「私たちが今後も互いを対等に扱い尊重し続けることができれば、2国間の関係は健全な方法で発展し続けるでしょう。そして2国間の政治的な基盤はより堅固なものとなるでしょう」とも述べました。





ノーベル賞のうち、ノーベル平和賞はノルウェーの政治家5人で構成されるノルウェー・ノーベル委員会によって選考が行われ、授賞式はオスロで行われます。1989年に非暴力によるチベット解放闘争を提唱したダライ・ラマ法王にノーベル平和賞が授与された際にも中国は介入しましたが、2010年に中国の反体制者である劉暁波氏にノーベル平和賞が授与された時には、2016年まで中国とノルウェーの外交は一時凍結状態となりました。一方、2012年に作家の莫言氏がノーベル文学賞を受賞した際に中国は「この勝利は中国文学の繁栄と進歩、そして中国の影響力が増加していることを繁栄しています」と述べ、これを歓迎しています。



by Studio Incendo



スールアイデ外務大臣は中国の関心や懸念を重視し、今後も両国間で話し合いを行っていくと述べました。



なお、2019年には在スウェーデン中国大使館がスウェーデンに対して「拘束中の作家に言論の自由賞を与えるな」と抗議しています。



中国政府の「拘束中の作家に言論の自由賞を与えるな」という脅迫をスウェーデン首相が一蹴 - GIGAZINE