ゲームパッドからのテキスト入力を最適化する手順をエンジニアが公開

・関連記事

キーボードで頻繁に打たれるキーを可視化するとこうなる - GIGAZINE



キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? - GIGAZINE



キーボードの打鍵音からどの文字が入力されたか判定できる「kbd-audio」を試してみた - GIGAZINE



「キーボードの全キーで操作する」という数種類のゲームが1つになった「Keyboard Sports」 - GIGAZINE



無料で誰でもプロのジャズピアニストっぽく演奏可能に、でたらめなタイピングをピアノ演奏に変換する「JazzKeys」を使ってみた - GIGAZINE

2020年08月08日 22時30分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.