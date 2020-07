2020年07月31日 13時00分 ハードウェア

Googleが「Pixel 4a」とみられる新型スマホの遊び心満載な予告ページを公開



Googleが新型スマートフォンについての予告を、遊び心満載の方法で告知しました。



現地時間2020年7月30日、Googleが運用する「Made by Google」のTwitterアカウントのプロフィール画像とFacebookアカウントのカバー画像が以下のものに置き換えられました。「Introducing The Google ■■, ■■■, ■■, ■■,■■ Phone.」というように、文章の大部分が伏せ字となっており、Googleが電話に関する情報を告知しようとしていることだけがわかります。





更新されたTwitterアカウントのプロフィールは、「Lorem ipsum」という以下のGoogle Storeのページにリンクされています。なお、lorem ipsumとは、出版やデザイン業界で使われる校正用のダミーテキストのこと。先ほどの画像でいうところの、伏せ字部分を指します。



このページのトップにも、「Introducing The Google ■ ■ ■ ■ ■ ■ Phone.」と6箇所が伏せ字になった文章が。





ページ下部には、まるで透過対象になってしまったかのようなスマートフォンの形状が掲載されています。





ページトップに置かれた文章の伏せ字部分をクリックすると……





それぞれの伏せ字部分の色が、クリックするたびに変わります。





6箇所の伏せ字部分を、以下のGoogleのロゴのように「青、赤、黄、青、緑、赤」という色に変えると……





「Intoroducing The Google Just What You Waiting For Phone(あなたがまさに待ち望んでいたGoogle製スマートフォンを紹介します)」という文章が登場。





同時に、スマートフォンの上に「Aug.3(8月3日)」という文字が浮かび上がりました。





このことから、2020年8月3日(月)にGoogleによる新型スマートフォンの情報公開が行われることが分かります。



ちなみに、告知のために登場した画像の左上にある黒い丸は、「Pixel 4」の廉価版として発売されることがうわさされている「Pixel 4a」で搭載されるというパンチホール式フロントカメラの穴を示したものであるという見方があり、これが正しければ発表されるのは「Pixel 4a」ということになりそうです。