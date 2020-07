なぜ「沈没船の鋼」が放射線を検出するガイガーカウンターに用いられてきたのか？

核兵器は世界にさまざまな影響を与えましたが、分子レベルの世界でも多大な影響を与えました。一例では、 放射性同位体 である 炭素14 の存在比率を基にした年代測定法である 放射性炭素年代測定 は、核実験による放射線の影響を大いに受けていることが知られています。核兵器の誕生後に生産された「鋼」もまた核実験による放射能の影響を受けていたため、最も微量な放射線を検出するための機器には、「Low-background steel」という、沈没船から引き上げられた鋼が用いられてきました。 Low Background Steel — So Hot Right Now | Hackaday https://hackaday.com/2017/03/27/low-background-steel-so-hot-right-now/ 1850年頃に考案された安価かつ大量生産が可能な世界初となる鋼の製法「 ベッセマー法 」は、溶けた銑鉄に含まれる不純物と吹き込んだ空気との間で 酸化還元反応 を生み出し、不純物を酸化物として取り除くという手法です。この方法の誕生によって、鋼の生産コストは約6分の1ほどに減少し、生産量と生産速度は増大。さらに、鋼の生産に要する労働力も減少しました。

