新型コロナウイルスによる死者増加で遺体安置所がパンク寸前、仮の遺体安置所として「冷蔵トラック」を調達する地域も



アメリカでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が続いており、記事作成時点での感染者数は345万人以上、死亡者数も13万人を超えています。COVID-19による死者数が増加する中、病院のベッドや遺体安置所が圧迫されてパンク寸前になった州では、仮の遺体安置所として「冷蔵トラック」の配備を急いでいると報じられました。



アメリカではCOVID-19のパンデミックを受けて2020年3月に各州で都市封鎖などの措置が執られましたが、5月ごろまでに多くの地域で制限が緩和されました。その結果、再び各州では新型コロナウイルスの感染者数が急増しており、流行が著しい地域では再び経済活動などの制限を強める動きも起きています。



中でもテキサス州やアリゾナ州、フロリダ州、カリフォルニア州、ネバダ州などでは、6月に入ってから1日当たりの新規感染者数が過去最多を記録。さらに7月16日には、アメリカ全土における1日当たりの新規感染者数が7万7000人を突破しました。



新型コロナウイルスの流行が深刻なテキサス州では、7月15日だけで1万791人の新規感染者が出ており、合計の感染者数は29万人を突破。記事作成時点で3500人以上がCOVID-19で死亡しており、30代や40代の死亡例だけでなく、生後6カ月未満の赤ちゃんまで死亡するケースも報告されています。



こうした状況下で問題となっているのが、遺体安置所の収容量不足です。港湾都市・保養地として人気が高いコーパスクリスティ市を抱えるニュエセス郡では、すでに遺体安置所がキャパシティの限界近くに達しているとのこと。そこで仮の遺体安置所として、「冷蔵トラック」の派遣をアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁(FEMA)に要請する事態になっているそうです。



ニュエセス郡のBarbara Canales判事はテキサス州における新型コロナウイルスの感染者数増加を指摘し、「だから私たちは人々にフェイスマスクの着用をお願いしています。私は追加の遺体袋と、遺体安置用のトレーラーをオーダーしなければなりません。人々はこの問題が現実であることを理解する必要があります」と訴えました。





FEMAから派遣される遺体安置用の冷蔵トラックは最大で40体の遺体を収容することが可能であり、遺体を腐らせないための温度制御システムも備えているとのこと。元々ニュエセス郡では、アメリカにおけるCOVID-19のパンデミックが発生した時点でFEMAの冷蔵トラックを配備したそうですが、パンデミックの初期における死者数が予想を下回ったため、一度は冷蔵トラックを返却していたそうです。



テキサス州におけるCOVID-19の死亡者数は加速傾向にあり、最初の死亡者が確認されてから死亡者数が1000人に到達するまで53日かかったのが、1000人から2000人に到達するまでは39日、2000人から3000人に達するまでは24日しかかかりませんでした。死亡者数の40%は老人ホームなどの長期介護施設で発生し、刑務所や食肉工場でも感染爆発が起こっています。死亡者数の増加は感染者数の増加に遅れて確認されるため、今後も死亡者数が増加する可能性が指摘されています。





冷蔵トレーラーの配備を進めているのはニュエセス郡だけでなく、トラヴィス郡やハリス郡、ヒダルゴ郡で冷蔵トレーラーの配備が進められたり一部で使用されたりしているほか、キャメロン郡では最悪の事態に備えて全長16mを超える冷蔵トレーラーの購入に踏み切ったとのこと。キャメロン郡の緊急事態管理局でオペレーター部門の責任者を務めるJuan Martinezs氏は、「私たちはこれを使う必要がなければいいと思っています」とコメントしました。



また、アリゾナ州でも新型コロナウイルスによる死亡者数が増加しており、マリコパ郡のフェニックス市では遺体安置所のスペースが限界に近づいたとして冷蔵トラックの調達を開始。集中治療室の不足などが問題視されるフロリダ州でも、同様の事態が発生するかもしれないそうです。





COVID-19のパンデミックによる死亡者数の増加から、苦肉の策として遺体安置用の冷蔵トラックを使用するケースは4月のニューヨークでも発生。この際も、病院や葬儀場のすぐそばに遺体を収容した冷蔵トラックが横付けされたシーンが注目を浴び、「『本来の遺体安置所に入りきらなかった遺体を収容した冷蔵トラック』が、COVID-19のパンデミックを象徴するものとなるかもしれない」と指摘されています。



