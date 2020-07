画像をブックマークできるSNS「Pinterest」がGoogle画像検索の表示ランキングを故意に上げていると判明

by Gustavo da Cunha Pimenta



ウェブサイトのアクセス数を増やすためには、検索エンジン最適化(SEO)が必須です。インターネット上の画像をブックマークするソーシャルメディア・Pinterestが高度なSEO技術を駆使し、検索データを取得する「スクレイピング」によってGoogle検索の表示ランキングを上げていると、SEOの自動化などを扱うRankScienceのCEOであるライアン・ベッドナー氏が語っています。



ベッドナー氏はPinterestを「何年もの間、SEOの成長によって驚異的な成功を遂げてきた」企業であると評価。Pinterestの「Demystifying SEO with experiments(実験でSEOを解明する)」という投稿は、SEO企業のCEOであるベッドナー氏にも影響を与えたとのこと。「PinterestのページはGoogleで8億ページ以上インデックスされていますが、そうした大規模なサイトで効果を発揮するSEO戦術の話を聞くたびに、私は興味をそそられます」とベッドナー氏は語っています。



今回ベッドナー氏が興味を持ったPinterestのSEO技術は、Twitter上でセキュリティ関連の情報を発信するSwiftOnSecurity氏によって報告されています。SwiftOnSecurity氏は、Pinterestにアップロードされたメタデータや説明のない画像に対し、Pinterestがその画像をGoogleで逆引き検索してスクレイピングを行い、自動でメタデータや説明を付与していることに驚いています。



