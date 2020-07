2020年7月3日のヘッドラインニュース

2020年夏のアニメ新番組が始まるということで、アニメ見放題配信サイト「dアニメストア」が夏放送開始で気になる作品について行った人気投票の結果が発表されました。



今期何見る?2020夏アニメ人気投票|dアニメストア

https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/survey_sum_pc?surveyId=195



投票の結果、2020年夏のアニメで「最も気になる」と票を集めたのは「Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season」(1万4051票)でした。この2nd seasonに向けて第1期の新編集版の放送も行われて、期待は十分に高まったといえそうです。



なお、2位以下には「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 2ndクール」(1万1725票)、「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」(9957票)、「とある科学の超電磁砲T」(7870票)、「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」(7396票)と続き、すでにファンを掴んでいるシリーズとしての強さを見せつけました。続編ものではない作品としては、6位の「魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」(7138票)がトップでした。



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

西之島 観測史上最も高い4700メートルの噴煙 活発な活動 | NHKニュース







コロナ陰性後も続く“後遺症” 実態調査へ 日本呼吸器学会 | NHKニュース





創文社の全書籍が絶版免れる 講談社がオンデマンド形式で出版へ:東京新聞 TOKYO Web







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

東京都 新たに124人感染確認 2日連続で100人超 新型コロナ | NHKニュース



自民 習国家主席の国賓訪日中止求める方針 「香港傍観できず」 | NHKニュース





東京圏一極集中是正へ新基本方針案 地方の国立大学定員増など | NHKニュース



韓国警察、最悪の連続殺人捜査の失敗を謝罪 20年服役の冤罪者も 写真2枚 国際ニュース:AFPBB News



高速道路 ETC専用化を検討 国交省 新型コロナ感染対策強化へ | NHKニュース



阿波おどり 新型コロナで中止 地元宿泊施設の3割が廃業検討 | NHKニュース



「高い緊張感を持って警戒すべき」 西村経済再生相 新型コロナ | NHKニュース



3400人余が腹痛や下痢 給食による集団食中毒と断定 埼玉 八潮 | NHKニュース



引きこもりの息子、業者頼った末…遺体で発見 自問自答続ける親|【西日本新聞ニュース】



大村知事の不信任請願、不採択へ 医師の高須克弥氏提出:朝日新聞デジタル







「緊急事態宣言は誰もやりたくない」西村大臣|TBS NEWS



東京 青梅 捕獲された野生イノシシがCSFに感染 都内で初確認 | NHKニュース



【チラシ激減】新聞販売店“コロナ廃業危機”の叫び「バタバタ閉店」「融資でしのぐしか…」 | 文春オンライン



コロナ関連法、一括改正検討 休業・検疫拒否に罰則―政府:時事ドットコム



警察署内で保護の男性死亡 店で暴れ、署「扱い適切」 - 産経ニュース



「重症者数減少 緊急事態宣言再び出す状況にない」官房長官 | NHKニュース



CNN.co.jp : 米税関、毛髪13トンを押収 中国の強制収容所で虐待か



山中女性遺体、鍼灸師の男逮捕 遺棄容疑など―広島県警:時事ドットコム



書評「危険人物をリーダーに選ばないためにできること」。選挙前には必ず読むべき一冊です - 勝間和代が徹底的にマニアックな話をアップするブログ



高速道、クレカ非保持の対応検討 ETC専用化で国交相 | 共同通信



「適切な感染拡大防止策講じている店を選んで」都知事 | NHKニュース







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

BBC出演中に子どもが乱入 ニュースキャスターと会話 - BBCニュース







道で会ったカラスが懐いて家までついてきてしまった…野生の動物とどう接したらいいのか、法的な問題は大丈夫かの議論 - Togetter







◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

システム障害対応演習を実施した話|NAVITIME_Tech|note







Puppeteerを使ってWebサイトの自動テストツールを作ってみた - 虎の穴開発室ブログ







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章第2弾PV





TVアニメ「魔王学院の不適合者」第2弾PV|2020年7月4日(土)より放送開始





TVアニメ「ド級編隊エグゼロス」第1話「光満ちるこのセカイで」予告映像





TVアニメ「イジらないで、長瀞さん」公式サイト







ジブリの“大じゃない”博覧会







民俗学っぽいマンガとは何か ——民俗学者が出てくるマンガまとめ - 猫は太陽の夢を見るか:番外地



SNSで本を宣伝するのはもう無理ゲー - Togetter







探して!らき☆すたマンホール 合併10年、埼玉・久喜のどこかに設置 - 毎日新聞





ずっとコメントなどにお返事できていないので代わりに絵を…。お返事できなくてすみません。頑張ろうとなります。ありがとうございます。

Sorry I haven't been able to respond to comments. An illustration as an apology.Thank you for everything. pic.twitter.com/ntY5J2frrw