TikTok以外にもLinkedInやGoogle Newsなど多数のアプリがクリップボードのデータを盗んでいる、一体なぜそんなことが起きるのか？

2020年6月25日に、中国のショートムービー共有アプリTikTokがユーザーに断りなく「クリップボードのデータを盗んでいる」ことが問題になったと報じられましたが、その後も多数のアプリが同様の挙動をしていることが次々と明るみに出ています。そこで、IT系ニュースサイトのHow-To Geekが、「なぜスマートフォンアプリによってデータが盗み出されてしまうのか?」を分かりやすく解説しています。



PSA: All Apps Can Read Your iPhone and Android Clipboard

https://www.howtogeek.com/680147/psa-all-apps-can-read-your-iphone-and-android-clipboard/



iPhone向けの最新OS「iOS 14」の開発者向けプレビュー版が2020年6月23日にリリースされると、新たに搭載されたプライバシー対策機能により「TikTokがユーザーのクリップボード内の情報を盗んでいる」ことが発覚しました。これを受けて、TikTokはすぐにアプリをアップデートし、問題となった機能に変更を加えたことを発表しました。



TikTokが「ユーザーの許可なく他アプリで入力したテキストを盗み読む仕様」を変更 - GIGAZINE





そんな中、ビジネス特化型SNSのLinkedInや、ソフトウェア開発のプラットフォームGithubの投稿を取りまとめるサービスurspaceの設立者であるドナルド・モートン氏はTwitterで「LinkedInは入力するごとにクリップボードの内容をコピーしています。TikTokがまさに同じ理由でやり玉に上げられたばかりです」と投稿しました。



LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification.



I’m on an IPad Pro and it’s copying from the clipboard of my MacBook Pro.



Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF