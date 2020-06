30年の時を超えて映画原作の未発表ゲームソフトが大量のフロッピーから復活

・関連記事

24年前に失われたスーファミソフトの「幻のサテラビュー版」が発見され奇跡の復活を遂げる - GIGAZINE



打ち捨てられたレトロなアーケードゲームの救出に魂を燃やす男たちの物語 - GIGAZINE



25年間リリースされることなく失われていたファミコンソフトがエミュレーターで復活 - GIGAZINE



ポケットモンスター ソード・シールドには「登場しないポケモン」をゲームデータのハッキングで復元する試み - GIGAZINE



試行錯誤しても取り出せなかった破損データを見事に復活させた「まさか」のソフトウェアとは? - GIGAZINE

2020年06月07日 14時00分00秒 in 動画, 映画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.