「催涙ガス味」のアイスクリームが爆誕

中国が「 国家安全法 」を採択したことによって、2019年より続く 逃亡犯条例改正案 を発端とする 香港の民主化デモ が再び加熱しつつあります。こういった流れの中、香港のアイスクリームショップが民主化デモを応援するために「催涙ガス味」のアイスクリームを販売しました。 Hong Kong Shop Offers "Tear Gas" Flavored Ice Cream | Time https://time.com/5837613/hong-kong-tear-gas-ice-cream/ Hong Kong protest movement not licked, says man behind tear gas flavoured ice cream | World News | Sky News https://news.sky.com/story/hong-kong-protest-movement-not-licked-says-man-behind-tear-gas-flavoured-ice-cream-11988767 催涙ガスは非致死性ですが、皮膚や粘膜に付着して不快な刺激と痛みを与え、せき・くしゃみ・落涙・嘔吐(おうと)などを誘発する化学兵器です。香港当局の公式発表によると、催涙ガスは香港デモの鎮圧において1万6000発以上も発射されているとのことで、もはや「香港デモの象徴」の1つとなっています。

2020年06月07日 12時00分00秒 in 食, Posted by log1k_iy

