DOOMの開発元による幻のPC版「スーパーマリオブラザーズ3」が歴史博物館に収蔵される

Id's Super Mario Bros. 3 PC Port Donated To Video Game Museum https://kotaku.com/id-s-mario-pc-port-discovered-in-museum-donation-1847290095 「スーパーマリオブラザーズ3」がアメリカで発売されたのは1990年のこと。ゲームスタジオのIdeas from the Deep(IDF:現在のid Software)は発売されたばかりの「スーパーマリオブラザーズ3」のPC移植ライセンスを取得するために、MS-DOS向けの「スーパーマリオブラザーズ3」のデモを作成して任天堂に送付しました。

2021年07月15日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

