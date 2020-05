勝手に編集された「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」をNetflixに提供した配給元を脚本家が批判

・関連記事

デロリアンで本当に「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でタイムトラベルした速度に到達するとどうなるのか? - GIGAZINE



あの「バック・トゥ・ザ・フューチャー」にも登場した幻の名車「デロリアン・DMC-12」とは? - GIGAZINE



映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するヒルバレーの年代別シーンをまとめたムービー - GIGAZINE



「デロリアンではなく冷蔵庫」などファンでもたぶん知らない「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の9つのこと - GIGAZINE



「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でドクが過激派相手に核燃料を手に入れるまでを描く「1.21 Gigawatts」予告編 - GIGAZINE



「バック・トゥ・ザ・フューチャー」30周年で脚本のボブ・ゲイルが赤裸々に語る - GIGAZINE



「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の未来型ペプシが現実に登場、実物はこんな感じ - GIGAZINE



2020年05月25日 15時00分00秒 in ネットサービス, 動画, 映画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.