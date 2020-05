2020年05月19日 10時36分 ゲーム

マインクラフトの累計販売本数が2億本超え、月間プレイヤー数は1億2600万人超



Microsoftのゲーム部門であるXboxの公式ニュースブログであるXbox Wireが、「マインクラフトがこれまで以上に多くのプレイヤーたちをつないでいる」として、マインクラフトの累計販売本数が2億本を突破したことや、新型コロナウイルスの影響で自宅待機を続ける世界中のユーザーに向けて行っている施策の数々を明かしています。



Minecraft: Connecting More Players Than Ever Before - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2020/05/18/minecraft-connecting-more-players-than-ever-before/



Minecraft still incredibly popular as sales top 200 million and 126 million play monthly - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/18/21262045/minecraft-sales-monthly-players-statistics-youtube



新型コロナウイルスの感染拡大により、マインクラフトのようなゲームが「日常から脱出すること」や「友人や家族との社会的つながりを育むこと」を手助けしてくれることが注目されています。



マインクラフトの開発を担当するMojang Studioのヘレン・チェンマイ氏は、「世界中の何百万人もの親と同じように、私はフルタイムで子どもたちの仕事と家庭教育のバランスをとるため挑戦しています。これは我々の課題であり、少しでも役立つように2020年6月の終わりまで、子どもたちがリモート学習に参加し続けることを支援するべく、Minecraft:Education Editionを教育者向けに無料で提供することを誇りに思います。また、マインクラフト内で教育コンテンツをダウンロードできるMinecraft Education Collectionを立ち上げました。6月末まで、最も人気のあるマーケットプレイスパートナーのコンテンツが無料で提供されます。Minecraft Education Collectionは3月24日にマインクラフトのマーケットプレイスで公開されて以来、無料の教育コンテンツが5000万回以上ダウンロードされています」と語り、新型コロナウイルス対策で不要不急の外出自粛が求められる期間にマインクラフトがどのような施策を取ってきたかを明かしています。





また、マインクラフトは世界保健機関(WHO)の新型コロナウイルス感染症予防ガイダンスを共有するために、国連開発計画(UNDP)と提携したことを発表しました。マインクラフトとUNDPのパートナーシップを通じ、イノベーション企業のAKQAが「Minecraft:Java Edition」で無料のBlockDown Simulatorマップをリリース。このマップは社会的距離を保つための効果的な戦略をプレイヤーに教えるためのものです。





さらに、マインクラフトの中で新型コロナウイルス流行拡大で閉鎖になった大学を再現するといった試みや、卒業式を開く試みなど、さまざまな新しいマインクラフトの使い方が登場しました。Mojang StudioのLydia Winters氏が作成したBlockeley Universityでは、カリフォルニア大学バークレー校の学生たちが卒業式を開きました。



Graduation looks a little different for the class of 2020.



Check out how these students created a ceremony of their own in #Minecraft: https://t.co/eRZ4DjJEa9 ???? — Microsoft (@Microsoft) 2020年5月6日



加えて、マインクラフトの累計販売本数が2億本を超えたこと、そして月間アクティブユーザー数が1億2600万人超であることもチェンマイ氏は明かしています。なお、マインクラフトはちょうど1年前の2019年5月に累計販売本数が1億7600万本を突破し、「世界で最も売れたゲーム」となりました。



マインクラフトの累計販売本数が1億7600万本を突破し「世界で最も売れたゲーム」に - GIGAZINE



by BagoGames



さらに、Microsoftは2020年5月26日にXbox Game Passおよび複数のプラットフォーム向けにMinecraft Dungeonsを発表する予定となっています。





また、5月17日のマインクラフトの誕生日を記念して、マインクラフトの開発に携わるMojangのスタジオ名を「Mojang Studio」に変更し、新しいロゴも発表しました。



Mojang Studios: New Name, Logo, and Trailer! - YouTube