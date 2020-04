2020年04月02日 21時00分 ゲーム

新型コロナウイルス流行拡大で閉鎖になった大学を「マインクラフト上で再現する」という活動が盛んになっている



2020年4月1日に新型コロナウイルスの感染者が20万人を突破したアメリカでは、多くの学校が閉鎖され、オンラインによる自宅学習がスタートしています。このような状況の中、アメリカの大学生たちは「自分の大学をマインクラフト上で再現する」というプロジェクトを立ち上げています。



Campus is closed, so college students are rebuilding their schools in Minecraft - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/31/21200972/college-students-graduation-minecraft-coronavirus-school-closures



ペンシルバニア大学3回生のアンドリュー・グオさんは、「ペンクラフト」というペンシルバニア大学のキャンパスをマインクラフト上で再現するというプロジェクトを立ち上げた人物です。ペンクラフトに参加する学生はそれぞれ寮、フードトラック、彫刻などを再現しており、「建物や道路の位置を正確にする」という任務を遂行する学生もいるとのこと。ペンクラフトの目標は、新型コロナウイルスが閉鎖した大学を再現して、オンラインで卒業式を行うことです。実際のペンシルバニア大学とマインクラフトのペンシルバニア大学を比べるとこんな感じ。



by chrisinphilly5448





ペンクラフトに参加する4回生のナジア・サジダ-ベイさんは「私は、一族の中で初めて大学を卒業します。だから、私の卒業式は私だけのものではなく、一族のものなんです」「突然閉鎖が決まったため、友人や先生に別れを告げる機会も、やり残したことを終える機会も、悲しみにふける機会もありませんでした」と語ります。ナジアさんはペンクラフトで大学のキャンパスを再現する作業に携わることで、「失うという悲しみが緩やかに感じられるようになりました」と述べています。ペンクラフトに参加している学生は、今や何百人にも増えているとのこと。





同様の取り組みを行っているのは、ペンシルバニア大学の学生だけではありません。ボストン大学やカリフォルニア大学ロサンゼルス校、ノースウェスタン大学、サウスルイジアナコミュニティカレッジなどの学生もマインクラフトサーバーを立ち上げて、DiscordやFacebook、Redditなどで作品を共有しています。



シカゴ大学4回生のジェイ・ギブスさんは「生きているうちにキャンパスに戻ることはないと思います。キャンパスに行っても、『記憶の中にあるキャンパス』ではなくなっているでしょうから」とコメント。しかし、マインクラフトの中では1/1スケールのキャンパスを再現することが可能です。ペンシルバニア大学では125年間も続いた伝統ある「ペンリレー」と呼ばれるリレー大会が新型コロナウイルスの影響で中止されました。しかし、ペンクラフトの学生たちはペンリレーのスタッフと協力して、ペンリレーを再現しようと尽力しています。



正式な組織がなくても、個人的にイベントを開催しているグループもいます。オーバリン大学のサーバーでは、学生の4分の1が利用するオーバリン学生協同組合の学生食堂が再現されているとのこと。ただし、メニューはマインクラフトで入手できる「生の鶏肉」や「種」に限られているそうです。また、テキサス大学のサーバーでは、大学のランドマークとして有名な「UT タワー」が再現されており、塔内で誕生日パーティーを開く学生も現れています。





キャンパスを再現する方法なども工夫が凝らされており、参考写真や記憶などから細かいディテールを埋めた建築用のPDFなどが共有しているグループもあるとのこと。テキサス大学オースティン校のサーバーでは「ドミノ」という名前の猫まで再現されていたり、バークリー音楽大学のサーバーでは、「流砂」で校舎の一部を建築したりしているそうです。





5月の卒業式シーズンに向けて、「Quaranteen University」(「Quarantine(検疫)」と「Teen(ティーン)」を組み合わせた言葉遊び)という、異なる大学の学生たちが2020年度の卒業式を合同で行うための特別サーバーも登場。Quaranteen Universityでの卒業式は2020年5月22日と5月30日に予定されており、2020年3月第4週には278の機関から706の学生がすでに予約を行いました。「5月22日の式で席を1つ予約することは可能ですか?」と問い合わせた学生の母親もいるそうです。Quaranteen Universityは、日本の小学生たちがマインクラフトで行った「バーチャル卒業式」というニュースに触発されたとのこと。



Home | Quaranteen University





マインクラフトのサーバーのホスティングサービスを運営するShockbyteの取締役社長を務めるミッチ・スミス氏は、世界保健機関(WHO)がCOVID-19をパンデミックと認定した2020年3月12日からマインクラフトサーバーの需要が5倍に急騰したと報告。また、アメリカ国内で「Minecraft server hosting(マインクラフト サーバー 立ち上げ)」というGoogle検索が前例がないほど増加していることも、アメリカ国内でのマインクラフト人気の過熱を示しています。