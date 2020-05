2020年05月15日 07時00分 生き物

約1億7000万年前に生息していた30m級の巨大な草食恐竜の足跡化石が「洞窟の天井」から見つかる



古代の地球に存在していた生き物の痕跡は、生き物の骨格などがそのまま化石として残るだけではなく、生き物の足跡や排せつ物などが化石として残って発見されることもあります。フランスにある洞窟の天井から、30m級の巨大な草食恐竜の足跡化石が発見されたとフランスの研究チームが報告しました。



2015年12月、フランス南部のロゼール県にあるCastelbouc洞窟に、7人の古生物学者や洞窟学者からなるアマチュア洞窟探検家のグループが入りました。Castelbouc洞窟は初心者にも人気がある洞窟で、この洞窟で訓練した後でより難易度の高い洞窟へ挑む人が多いとのこと。



グループは狭くて頻繁に浸水する道を100mほど移動し、地下500mほどの位置にある長さ80m、横20m、高さ10mほどもある広いスペースへとたどり着きました。洞窟探検グループの一員としてCastelbouc洞窟に入った古生物学者のJean-David Moreau氏は、頭上を見上げた時に不思議なものを発見し、大声でガイドを呼び止めたそうです。



Moreau氏は、「私の真上に巨大な円形の構造物を見つけました」「私たちは深い自然の洞窟内で発見された、最初の巨大な草食動物の痕跡を前にしていました」と述べています。これまでに数千人もの人々がCastelbouc洞窟を通り、この足跡の化石がある場所も通り抜けていたそうですが、誰も天井の痕跡に気づきませんでした。「たった1人でも天井を見上げてよく観察するだけで、巨大な恐竜によって作られたと思われる足跡がはっきりと見えました」と、Moreau氏は語っています。



by Rémi Flament/Journal of Vertabrate Paleontology



ヘッドライトの光だけで全ての足跡を識別するのは困難だったため、Moreau氏らは数回にわたって洞窟に入り、足跡化石について調査を行いました。その結果、足跡は長さ20mにわたり3列存在していることや、1個当たりの大きさが最大1.25mほどだということが判明。足跡の主である恐竜は30m級の大きさだったと推測され、研究チームは4本足の巨大な草食恐竜である竜脚類の一種、ティタノサウルス類が足跡を付けたと考えています。また、足跡が作られた年代は、ジュラ紀中期に当たる約1億6800万年前~1億6600万年前だとのこと。



そもそも、Castelbouc洞窟での発見以前には、巨大な恐竜の足跡化石が洞窟内で発見されたという事例はなく、一連の発見は非常に驚くべきものだったそうです。また、ロゼール県、アヴェロン県、ガール県、エロー県にまたがるコース地方は数十もの化石発掘場所がありますが、これまで竜脚類のような巨大な草食恐竜の痕跡は発見されていませんでした。



かつてコース地方は海でしたが、ジュラ紀には約2億年前、約1億6800万年前、約1億4500万年前の3回にわたって一時的に海が後退し、恐竜が生息可能な環境になったとのこと。Castelbouc洞窟の足跡化石も、海が後退した際に作られたものだそうです。



by Rémi Flament



なお、洞窟の天井で恐竜の足跡化石が発見されたことは一見すると奇妙に思えるかもしれませんが、これは地殻変動によってかつての地面が180度回転して天井になったわけではありません。Castelbouc洞窟で発見された足跡化石はくぼんでいるのではなく、凸型に膨らんだもの。凸型の足跡化石は、足跡でできたくぼみに泥などの土砂が堆積し、長い時間をかけて足跡の上に堆積した土砂が化石化して作られます。その後、水が石灰岩を浸食して洞窟を作った際、化石化した部分を残して浸食したため、最終的に洞窟の天井に足跡化石が現れたとMoreau氏は解説しました。



by Sébastien Blanchard